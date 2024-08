Un'insolita luce illumina l'orizzonte notturno.

Durante la notte, un'anomalia aerea illuminata ha attraversato il sud della Germania. Alcuni utenti sulla piattaforma X hanno ipotizzato che questo spettacolo fosse un meteorite. Tuttavia, gli esperti propongono una spiegazione diversa.

Le persone in diverse regioni tedesche sono state presumibilmente rapite da un brillante lampo di luce che è apparso improvvisamente nel cielo notturno. Vari video di un oggetto aereo non identificato sono stati diffusi su X, apparentemente visibili nel sud della Germania intorno alle 21:30. Ci sono anche segnalazioni dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Italia riguardo all'oggetto misterioso e luminoso che ha attraversato il cielo. In alcuni video X, sembra che l'oggetto sia composto da più oggetti volanti.

La domanda su cosa avessero appena visto è stata sollevata tra gli utenti di X. Un aereo sembra improbabile, poiché l'oggetto era troppo veloce, ma troppo lento per essere una cometa. Diversi utenti hanno suggerito che potesse essere un meteorite.

Tuttavia, Fabian Mathis, presidente della Società Astronomica di Zurigo Unterland, non è convinto che si trattasse di un meteorite tipico. "Sulla base della velocità relativamente modesta e del modo in cui si è diviso, ipotizzerei che si tratti di detriti spaziali o qualcosa di simile", ha detto al medium svizzero Blick.

L'esperto di spazio Men J. Schmidt di San Gallo, che ha assistito all'evento di persona, ha informato Blick: "Una spiegazione credibile è che si trattasse di frammenti di un satellite o di un razzo". Tali oggetti rientrano naturalmente sulla Terra.

Secondo "Météo Express", un servizio meteorologico per la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e Andorra, la scia era visibile in Francia. Il servizio meteorologico scrive sui video condivisi su X dell'incidente che si trattava della "disintegrazione di un satellite".

