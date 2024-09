Un'insolita alterazione meteorologica porta il deserto del Sahara a diventare lussureggiante e verde.

Recentemente, le osservazioni dei satelliti hanno documentato la fioritura della vita vegetale in regioni precedentemente aride del Sahara meridionale, a seguito di tempeste insolite. Questo schema meteorologico inaspettato ha anche provocato inondazioni catastrofiche. L'analisi scientifica suggerisce che il riscaldamento globale, principalmente dovuto all'inquinamento dei combustibili fossili, sta contribuendo a rendere simili eventi più probabili.

Il satellite MODIS della NASA ha catturato immagini della espansione della vegetazione (indicata dal colore verde) sull'Africa dell'12 settembre 2024, in confronto allo stesso giorno del 2023. L'estensione della vegetazione si è notevolmente espansa in aree come il Niger e il Ciad, e appare significativamente più vivida appena sopra l'Equatore in luoghi come la Repubblica Centrafricana. Tipicamente, le piogge dell'Africa settentrionale aumentano da luglio a settembre durante la stagione dei monsoni dell'Africa occidentale.

L'anomalia meteorologica può essere attribuita a un aumento delle condizioni tempestuose poiché l'aria tropicale vicino all'Equatore entra in collisione con l'aria calda e secca del continente settentrionale. Questo tempo tempestoso, noto come Zona di Convergenza Intertropicale, si sposta spesso verso nord durante i mesi estivi dell'emisfero boreale. Al contrario, spesso scende sotto l'Equatore durante il periodo più caldo dell'emisfero australe.

Tuttavia, dal luglio 2024, questa zona sembra essersi spostata più a nord del solito, spingendo le tempeste nel Sahara meridionale, influenzando il Niger, il Ciad, il Sudan e addirittura la Libia, secondo i dati del Centro di Predizione del Clima di NOAA.

Di conseguenza, queste aree del deserto del Sahara hanno ricevuto piogge almeno due volte superiori alla norma, in alcuni casi raggiungendo più di sei volte il livello previsto.

Due fattori principali possono aver contribuito a questo strano spostamento verso nord, secondo Karsten Haustein, ricercatore climatico dell'Università di Lipsia in Germania.

La transizione da El Niño a La Niña potrebbe aver influenzato la migrazione verso nord di questa zona durante l'estate 2024, ha suggerito Haustein. El Niño, caratterizzato da temperature oceaniche equatoriali superiori alla media, spesso determina condizioni più secche del solito in Africa occidentale e centrale. Al contrario, La Niña o uno sviluppo di La Niña può avere effetti opposti.

Il cambiamento climatico costituisce l'altro fattore significativo.

"La Zona di Convergenza Intertropicale, causa del 'verdeggiare' dell'Africa, si sposta più a nord man mano che il mondo diventa più caldo", ha spiegato Haustein. "La maggior parte dei modelli suggerisce che questo è il caso".

Le immagini satellitari del satellite MODIS della NASA mostrano l'estensione della vegetazione (colorazione verde) sull'Africa dell'12 settembre 2024 rispetto allo stesso giorno del 2023. La vegetazione si estende molto più a nord nel 2024 in luoghi come il Niger e il Ciad e appare più rigogliosa (verde più scuro) appena sopra l'Equatore in un luogo come la Repubblica Centrafricana. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature nel giugno 2024 ha indicato che ci sarebbero stati spostamenti verso nord più frequenti in questa zona nei prossimi due decenni man mano che i livelli di anidride carbonica, un prodotto dell'inquinamento dei combustibili fossili, aumentano e il mondo si riscalda.

Un presagio minaccioso

Questo spostamento anomalo non sta solo verdeggiando i deserti, ma sta anche influenzando negativamente la stagione degli uragani dell'Atlantico e numerosi paesi africani negli ultimi mesi.

I paesi che stanno ricevendo precipitazioni inferiori alla media, come il Nigeria e il Camerun, stanno ricevendo meno pioggia del solito, con solo il 50-80% delle precipitazioni regolari dal luglio 2024, secondo i dati del CPC.

Nel frattempo, regioni più secche come il Niger, il Ciad, il Sudan, la Libia e il sud dell'Egitto hanno ricevuto più di 400% delle precipitazioni tipiche dal luglio 2024, secondo i dati del CPC.

Queste piogge abbondanti hanno causato inondazioni devastanti nel Ciad, colpendo quasi 1,5 milioni di persone e causando almeno 340 morti, secondo un briefing delle Nazioni Unite.

In modo simile, le inondazioni hanno causato più di 220 morti e hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case in Nigeria, principalmente nelle regioni settentrionali, secondo i dati precedentemente riportati dalla CNN.

Le inondazioni pericolose hanno anche colpito il Sudan alla fine di agosto, causando più di 132 morti e distruggendo più di 12.000 case.

Eventi meteorologici come questi potrebbero essere il risultato del cambiamento climatico, secondo Haustein, esperto di studi di attribuzione responsabile per identificare l'entità in cui il cambiamento climatico contribuisce a specifici eventi meteorologici.

Man mano che il mondo si riscalda, sarà in grado di trattenere più umidità, portando a monsoni potenzialmente più umidi e a inondazioni più severe paragonabili a quelle della stagione attuale.

Saranno necessarie ulteriori indagini per determinare il ruolo che il cambiamento climatico ha svolto in ogni incidente di inondazione, ma potrebbe servire come presagio di futuri eventi, ha suggerito Haustein.

"Ogni singolo evento è influenzato dal cambiamento climatico", ha dichiarato Haustein. "Anche se nessuna singola inondazione è direttamente causata dal cambiamento climatico, è diventata più probabile".

Lo spostamento della Zona di Convergenza Intertropicale, che causa tempeste e piogge più frequenti nel Sahara meridionale, è un diretto risultato del cambiamento climatico. Questo schema meteorologico indotto dal cambiamento climatico ha portato a precipitazioni senza precedenti in regioni precedentemente aride, causando inondazioni severe e causando danni significativi.

