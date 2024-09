Un'infermiera sposata di recente, scomparsa, è stata trovata morta <unk> e il suo vicino è stato arrestato.

Melissa Jubane, 32 anni, è scomparsa di mercoledì, non presentandosi al suo turno mattutino come infermiera al Providence St. Vincent Center di Portland. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i colleghi, gli amici e i familiari, come riportato dal Dipartimento di Polizia di Beaverton in un aggiornamento del sabato mattina su Facebook.

Durante l'ispezione dell'appartamento di Jubane a Beaverton, la polizia non è riuscita a trovarla. La mancanza di comunicazione e la sua assenza sono state considerate strane e preoccupanti, secondo il post. I tentativi ripetuti delle forze dell'ordine e dei familiari di contattare Jubane durante il giorno sono risultati infruttuosi, poiché il suo telefono sembrava essere spento. Inoltre, l'esame dei suoi estratti conto bancari e delle carte di credito non ha fornito nuovi indizi sulla sua posizione.

Dopo un'indagine approfondita, la polizia ha individuato Bryce Johnathan Schubert, 27 anni, come coinvolto nella scomparsa di Jubane, come menzionato nel post. Schubert è stato arrestato venerdì sera e in seguito è stato rivelato che i resti di Jubane erano stati trovati.

Secondo i registri, Schubert è attualmente detenuto nella prigione della Contea di Washington, potenzialmente accusato di omicidio di secondo grado. L'avvocato di Schubert non è stato identificato da CNN e la sua famiglia non è stata trovata.

La CNN affiliate KHLN ha riferito che Jubane si era sposata appena la settimana scorsa.

In risposta alla CNN, Providence Health & Services, che gestiva l'ospedale in cui Jubane lavorava, ha dichiarato che la sua morte è stata uno shock per tutti e profondamente pianta dai suoi colleghi. Hanno descritto Jubane come un'infermiera eccezionale, dedita alla loro missione Providence, dimostrando costantemente virtù di compassione, eccellenza e integrità.

Schubert aveva precedentemente lavorato come infermiere in un altro ospedale di Portland gestito da Providence Health & Services, ha dichiarato la società alla CNN.

Un'amica di Jubane ha rivelato alla CNN affiliate KATU che amava aiutare le persone, dicendo che "aveva un cuore enorme. Non importava la situazione o cosa fosse, era sempre pronta ad aiutare le persone."

Il Dipartimento di Polizia di Beaverton ha confermato che l'indagine sulla morte di Jubane è ancora in corso.

Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Melissa in questo momento difficile, poiché siamo tutti profondamente colpiti da questa tragedia.

