Un'infermiera bavarese accusata di omicidio

Una donna di 77 anni si lamenta di aver perso conoscenza e aver ritrovato i suoi preziosi oggetti scomparsi dopo che un'infermiera di Regensburg si è presa cura di lei. La clinica ha fatto serie accuse. La procura ha incriminato l'infermiera per omicidio e tentato omicidio in cinque casi.

Un'infermiera è sospettata di aver somministrato un potente sedativo a un totale di sei pazienti a Regensburg per renderli incoscienti e derubarli. Un paziente è morto. La procura ha annunciato di aver presentato accuse contro la 36enne infermiera per omicidio, cinque tentati omicidi, furto e lesioni personali gravi.

La clinica ha inizialmente sporto denuncia, portando la procura e la polizia criminale a intraprendere un'indagine. Il sospetto è stato in custodia dal tardo febbraio.

L'incidente a metà febbraio è stato particolarmente significativo. Un paziente di 77 anni ha riferito che l'infermiera ha lavato la sua linea, causandole la perdita di conoscenza. Al risveglio la mattina seguente, ha notato che i suoi anelli, del valore di circa 500 euro, erano scomparsi. Un'analisi del campione di sangue del paziente ha confermato la presenza del sedativo Midazolam, facilmente accessibile al personale infermieristico.

Droga e furto

In cinque altri casi, i pazienti sono diventati incoscienti mentre l'infermiera era di turno, sostituendo le loro bottiglie di infusione o lavando le loro linee. In tre casi, le vittime hanno scoperto in seguito che oggetti di valore erano scomparsi. Un paziente di 65 anni ha subito un arresto cardiaco e è morto dopo che l'infermiera avrebbe somministrato il sedativo.

La procura accusa il imputato di aver commesso i crimini astutamente e per avidità. L'infermiera occasionalmente nega tutte le accuse. Il tribunale regionale di Regensburg deciderà ora sull'ammissibilità dell'atto d'accusa e l'apertura del processo principale.

