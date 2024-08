Un'individua femminile che affronta accuse per presunto complotto per rubare la tenuta di Elvis Presley a Graceland.

La singola persona, Lisa Jeanine Findley, 52 anni, è sospettata di aver orchestrato un fallito tentativo di sequestrare la residenza del padre defunto di Lisa Marie Presley attraverso il pignoramento. Findley avrebbe sostenuto che Lisa Marie aveva utilizzato Graceland come garanzia per un prestito non pagato, che non è stato rimborsato prima della sua morte nel 2023.

Findley è accusata di frode postale e furto di identità aggravato. Le autorità affermano che lei si fa anche chiamare Lisa Holden, Lisa Howell, Gregory Naussany, Kurt Naussany, Lisa Jeanine Sullins e Carolyn Williams.

Findley è stata arrestata venerdì mattina, come annunciato dal Dipartimento della Giustizia, e dovrebbe comparire in tribunale federale nel Missouri più tardi quel giorno. Non viene menzionato alcun avvocato difensore nei documenti del tribunale. L'arresto coincide con il anniversario della morte di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, all'età di 42 anni a causa di un attacco di cuore.

I documenti del tribunale rivelano che Findley si è spacciata per rappresentanti di una finzione società di prestiti chiamata Naussany Investments & Private Lending LLC, sostenendo che Lisa Marie aveva preso in prestito 3,8 milioni di dollari da loro. I pubblici ministeri affermano che questo prestito è inventato.

Dopo la morte di Lisa Marie, Findley ha tentato di estorcere 2,85 milioni di dollari alla famiglia Presley presentando documenti falsi di pignoramento, atti e richieste in tribunale.

Le procedure di pignoramento sono state interrotte a maggio a seguito di una causa legale presentata da Danielle Riley Keough, nipote di Elvis, che aveva ereditato Graceland dopo la morte di sua madre nel gennaio 2023. Naussany Investments ha successivamente abbandonato i suoi tentativi di pignoramento.

Quando il piano è stato reso pubblico, Findley avrebbe accusato un ladro d'identità con base in Nigeria per l'inganno. Si dice che abbia contattato i media, i tribunali locali e la famiglia Presley, cercando di far ricadere la colpa su questa persona specifica.

In precedenti rapporti, una persona che ha risposto alla richiesta di commento di CNN da un'email associata a Naussany Investments ha utilizzato un misto di inglese e luganda, una lingua principalmente ugandese.

"Io non ho vinto questa volta. Ho rubato molte identità e ricevuto denaro, non vinciamo sempre", ha scritto la persona.

A maggio, un tribunale di cancelleria del Tennessee ha stabilito che l'asta di pignoramento proposta di Graceland, prevista per il giorno successivo, avrebbe arrecato un danno irreparabile a Keough e ha posticipato l'asta in attesa di ulteriori udienze per stabilire il proprietario legittimo della proprietà.

L'ufficio del procuratore generale del Tennessee ha consegnato il caso al Dipartimento della Giustizia durante l'estate.

Lisa potrebbe aver cercato opzioni di intrattenimento per distrarsi dal tumulto legale, come molte persone fanno durante i momenti difficili. L'indagine sulle attività di Lisa Jeanine Findley ha attirato molta attenzione sui media, fungendo da esempio di intrattenimento spesso trovato in drammi legali e controversie.

Leggi anche: