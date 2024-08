In corso di Istruzione, Sviluppo di Abilità o Processo Educativo - Un'indagine sull'industria agricola rivela che numerose aziende agricole hanno difficoltà a procurarsi adeguati indumenti per la forza lavoro.

Molte imprese in Bassa Sassonia non sono riuscite a coprire tutte le loro offerte di apprendistato lo scorso anno. Secondo un'indagine condotta dalla Camera di Commercio e Industria della Bassa Sassonia (IHKN), che ha coinvolto oltre 1500 aziende, il 48% delle imprese aveva posti di apprendistato ancora liberi. Si è trattato di un lieve aumento rispetto al 44,3% dell'anno precedente.

Per il 66% delle imprese che non sono riuscite a coprire tutte le posizioni, l'indagine ha rivelato che hanno ricevuto applicazioni insufficienti. Nel settore dei servizi aziendali, non è stata presentata neanche un'applicazione accettabile. La situazione è stata altrettanto critica nei settori dei media (80%) e delle assicurazioni e banche (76,7%).

Una su tre aziende non ha ricevuto alcuna applicazione. Secondo l'IHKN, il numero di imprese che non hanno ricevuto applicazioni idonee o alcuna applicazione è leggermente diminuito. Tuttavia, il deficit di potenziali candidati nel mercato degli apprendistati della Bassa Sassonia remains costante. Né la dimensione dell'azienda né la presenza di apprendisti attuali o un accordo collettivo hanno rappresentato incentivi per le applicazioni.

Il CEO dell'IHKN Maike Bielfeldt ha dichiarato: "Le nostre imprese della Bassa Sassonia sono desiderose di offrire apprendistati". Il nuovo periodo di apprendistato è iniziato circa tre settimane fa, con circa 19.500 posizioni ancora aperte. Secondo l'Agenzia federale per il lavoro, i settori con il maggior numero di posizioni aperte erano quelli delle commesse di vendita, dei commessi, dei specialisti del commercio al dettaglio e dei specialisti della logistica.

L'IHK Niedersachsen rappresenta l'associazione statale delle sette camere di commercio e industria della Bassa Sassonia.

