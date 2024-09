Un'indagine rivela l'assenza di prove che le autorità hawaiane abbiano preso precauzioni contro l'incendio di Maui che ha causato 102 morti nonostante gli allarmi

Honolulu (AP) — Un'analisi delle azioni di emergenza intraprese durante l'incendio che ha causato 102 morti a Maui lo scorso anno ha concluso venerdì che non ci sono state "indizi" che le autorità hawaiiane abbiano preso azioni per prepararsi all'evento, nonostante numerosi avvertimenti anticipati sulle condizioni meteorologiche critiche per gli incendi.

L'assenza di una strategia ben preparata ha negativamente influenzato gli sforzi di evacuazione nella storica città di Lahaina prima che fosse avvolta dalle fiamme, secondo il rapporto pubblicato dal procuratore generale dello stato.

Il 4 agosto 2023, un meteorologo del National Weather Service ha inviato un raro avviso anticipato ai responsabili degli incendi sulle potenziali condizioni meteorologiche pericolose che si sarebbero verificate l'8 agosto, caratterizzate da venti estremi a causa di un uragano che passava lontano a sud. Il rapporto pubblicato dal procuratore generale dello stato ha presentato questi dettagli.

Purtroppo, l'analisi ha rivelato che non c'è stata alcuna prova che agenzie cruciali come l'Agenzia di gestione delle emergenze dello stato delle Hawaii, il dipartimento dei vigili del fuoco di Maui, la polizia di Maui e altre abbiano ideato strategie per affrontare minacce di incendi boschivi aumentate, come assegnare personale aggiuntivo, posizionare veicoli e attrezzature di emergenza in aree a rischio elevato o mappare possibili percorsi di evacuazione.

Il tono appassionato della email, se condiviso con altri stati con strategie di emergenza per condizioni meteorologiche severe meglio sviluppate, avrebbe potuto servire per attirare l'attenzione, promuovere la discussione e mettere in atto un piano, ha argomentato il rapporto. "Chiedeva ai responsabili degli incendi in Hawaii di prepararsi per il tempo estremo in arrivo", si leggeva.

Gli sforzi dei pompieri e degli agenti di polizia, che hanno dimostrato grande coraggio nell'accompagnare i residenti porta a porta per avvertirli di evacuare, sono stati vanificati dalla mancanza di pianificazione, mentre l'incendio più letale in un secolo devastava migliaia di strutture.

Il procuratore generale Anne Lopez ha commentato, dicendo: "Questa indagine dovrebbe servire come un promemoria netto per le autorità statali e locali per imparare dal passato e prendere azioni rapide e decise per prepararsi al futuro".

Il sindaco di Maui ha notato che il rapporto avrebbe aiutato il contea a rispondere meglio alle disastri e salvare vite.

L'Agenzia di gestione delle emergenze dello stato delle Hawaii non ha risposto immediately con un commento.

I responsabili dei vigili del fuoco di Maui hanno consultato la previsione, ma non è stata trovata alcuna prova di piani di preparazione pre-eventuali da parte del dipartimento dei vigili del fuoco di Maui. I dipartimenti di polizia e dei vigili del fuoco non hanno stabilito un centro di comando unificato o un piano di contingenza, rendendo più difficile tenere traccia di chi stava rispondendo, dove allocare le risorse o quali percorsi di evacuazione erano ostruiti da alberi caduti o linee elettriche.

I dipartimenti condividevano un veicolo di comando mobile, ma il contea non ha fornito alcuna prova che fosse stato dispiegato quel giorno, ha detto il rapporto. Alcuni veicoli di emergenza mancavano dell'attrezzatura necessaria per rimuovere gli ostacoli stradali.

La Hawaiian Electric Co. ha riconosciuto la propria responsabilità per un incendio che si è verificato all'alba dell'8 agosto. I pompieri che hanno risposto hanno creduto di averlo spento con successo. Tuttavia, secondo il rapporto, avevano un accesso limitato all'area a causa del terreno impervio e delle linee elettriche instabili sopra di loro, il che ha ostacolato la loro capacità di determinare se l'incendio fosse veramente spento.

L'incendio che ha consumato Lahaina più tardi quel giorno è scoppiato nella stessa area. Maui County non ha ancora pubblicato il suo rapporto sulla causa del disastro.

Con numerosi incendi che bruciavano a Maui quel giorno, la polizia si è concentrata su compiti di routine come il controllo del traffico invece che sulla preparazione per l'evacuazione, ha detto il rapporto. I dipartimenti di polizia e dei vigili del fuoco hanno operato in modo indipendente, causando difficoltà nella comunicazione mentre i venti abbatterono i pali dell'elettricità, causando blackout e interruzioni del servizio cellulare.

Maui County e lo stato si affidano ai contrattisti per fornire autobotti e attrezzature pesanti per i vigili del fuoco. Tuttavia, questi contrattisti non erano addestrati nell'uso di radio portatili e, senza il servizio cellulare, molti hanno dovuto comunicare con i vigili del fuoco di persona. I vigili del fuoco hanno dovuto fermare le autobotti per chiedere il loro aiuto per spegnere gli incendi. Alcuni idranti hanno smesso di funzionare mentre il fuoco fondeva le tubazioni dell'acqua.

I regolamenti del dipartimento dei vigili del fuoco di Maui richiedevano che i motori di soccorso di riserva fossero pronti per la risposta alle emergenze. Tuttavia, alcuni mancavano di attrezzature per respirare e radio portatili, ha detto il rapporto. I vigili del fuoco hanno sprecato tempo prezioso per cercare e caricare tubi, bocchette e attrezzi manuali alle stazioni dei vigili del fuoco.

Anche con gli avvertimenti, i capi dell'agenzia di gestione delle emergenze del contea e del dipartimento dei vigili del fuoco di Maui erano fuori dall'isola quel giorno, partecipando a conferenze a Honolulu. Il rapporto ha affermato che non sembrava ci fosse nessuno responsabile per gestire strategicamente le risorse.

Alcuni dei problemi che i soccorritori e i residenti hanno affrontato erano unici per le Hawaii e Maui, come le strade strette intasate di auto parcheggiate e le strade private di terra ostruite da cancelli.

Numerosi vecchi case in legno erano sparsi strettamente insieme e i residenti lasciavano spesso le finestre aperte, facilitando la diffusione dell'incendio.

Il rapporto di 518 pagine, condotto dall'Istituto di ricerca sulla sicurezza del fuoco, è la seconda parte di un progetto in tre parti mirato a comprendere la tragedia e determinare i modi per prevenire simili disastri in futuro.

La revisione ha rivelato che la mancanza di preparazione era parte di una tendenza più ampia di indifferenza nei confronti dei rischi degli incendi nelle Hawaii, dove i tsunami e gli uragani sono considerati preoccupazioni più urgenti e era solo uno dei vari fattori che hanno contribuito al disastro.

A livello nazionale, il rapporto ha notato che le Hawaii sono spesso viste come una destinazione tropicale per le vacanze, non come un'area a rischio di incendi. Tra i residenti, può essere difficile generare entusiasmo per il rischio di incendi quando "il tempo di bandiera rossa" (caldo, secco e ventoso) non è molto diverso da una giornata estiva tipica.

"Questa lacuna tra la percezione del rischio e la realtà sembra aver contribuito a un investimento relativamente scarso nella prevenzione, nella preparazione e nella capacità di risposta agli incendi negli anni", ha concluso il rapporto.

Maui County ha adottato una legge nel 2022, che concede al dipartimento dei vigili del fuoco il potere di ordinare ai proprietari di immobili di rimuovere la vegetazione, come le erbe infestanti combustibili, che hanno contribuito all'incendio dell'8 agosto. Tuttavia, secondo il rapporto, "Maui County non ha presentato alcuna prova che il MFD abbia attuato queste modifiche nella regione di Lahaina".

Il rapporto ha raccomandato una migliore manutenzione della vegetazione e la creazione di barriere antincendio, suggerendo alternative per le fonti d'acqua per i pompieri in situazioni estreme, come pompe mobili per attingere dalle piscine, stagni e mare.

Il dipartimento di polizia di Maui è stato invitato a ideare strategie di evacuazione sicure, mentre il dipartimento dei vigili del fuoco è stato consigliato di sviluppare protocolli per gestire le condizioni avverse degli incendi, secondo il rapporto.

"È ora che le cose cambino, e la preparazione è il punto di partenza", ha dichiarato Derek Alkonis, del team di valutazione, durante una conferenza stampa del venerdì.

Nonostante i segnali di allarme e le possibili condizioni meteorologiche pericolose menzionate nella email, agenzie cruciali come l'Agenzia di gestione delle emergenze del Hawaii e il dipartimento dei vigili del fuoco di Maui non hanno sviluppato strategie per affrontare le minacce degli incendi boschivi aumentati, il che ha influito negativamente sulle risposte durante l'incendio. La mancanza di preparazione da parte di queste agenzie ha evidenziato la necessità di imparare dagli eventi passati e di prendere misure proattive per prepararsi a future calamità.

Leggi anche: