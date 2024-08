Un'indagine rivela il potenziale valore di un'iniziativa educativa da miliardi di dollari

La amministrazione tedesca intende ampliare le prospettive educative attraverso il famigerato programma Startchancen, destinato ad aiutare migliaia di scuole situate in distretti a basso reddito. Questo progetto, come previsto da una ricerca, potrebbe generare consistenti benefici economici a lungo termine, secondo i risultati.

I 20 miliardi di euro investiti da entrambi i governi federale e statale nel programma Startchancen potrebbero generare un ritorno dell'investimento iniziale di almeno il doppio o addirittura il triplo, secondo uno studio condotto dall'Istituto della Contea (IW) per l'UNICEF. Gli studiosi hanno previsto che questi benefici a lungo termine potrebbero oscillare tra i 56 e i 113 miliardi di euro, coprendo la spesa iniziale di 20 miliardi di euro.

Lo studio ha tenuto conto di un bilancio fiscale completo, considerando le spese pubbliche per l'istruzione, l'assistenza all'infanzia, le pensioni, la salute e le prospettive di disoccupazione, nonché le entrate fiscali e i contributi sociali.

Se il programma Startchancen aiutasse 250.000 bambini e giovani adulti a raggiungere un livello di istruzione moderato invece che basso, l'impatto fiscale complessivo sarebbe di 112,6 miliardi di euro, hanno concluso gli autori dello studio. Anche se solo la metà di questi bambini fosse influenzata, l'effetto sarebbe comunque di 56,3 miliardi di euro, superando il doppio dell'investimento iniziale di 20 miliardi di euro.

Fino a 4.000 scuole e istituti professionali riceveranno supporto

La Germania ospita circa 11 milioni di studenti. Il programma Startchancen è iniziato nell'anno scolastico nuovo e durerà per i successivi dieci anni, fornendo aiuto a circa 4.000 delle circa 40.000 scuole e istituti professionali del paese. Come parte delle iniziative per contrastare la situazione educativa, le scuole nei distretti svantaggiati, con particolare attenzione alle scuole primarie, riceveranno finanziamenti per la creazione di spazi e stanze di apprendimento, nonché per l'assunzione di personale come assistenti sociali.

L'obiettivo stabilito dal Ministero Federale dell'Istruzione: entro la fine del programma nel 2034, il numero di studenti che non raggiungono i requisiti minimi in matematica e tedesco nelle scuole Startchancen dovrebbe essere dimezzato.

