Un'indagine di raid sulla residenza di un sospetto trafficante a Lipsia

Una residenza sospetta di trafficante di esseri umani nel distretto di Connewitz a Lipsia è stata perquisita dalle autorità federali. Il sospetto, un uomo di 37 anni, è accusato di aver tentato di trasportare illegalmente due donne vietnamite attraverso il valico di frontiera di Reitzenhain a sud-est di Chemnitz lo scorso luglio, secondo i rapporti della polizia.

Durante la perquisizione, l'autovettura del sospetto è stata sequestrata. Sono state inoltre confiscate diverse apparecchiature elettroniche, tra cui smartphone, un router internet, una chiavetta USB, documenti dell'autovettura, registri delle chiamate, bollette di benzina e note mediche. Il sospetto non si trovava sul luogo durante la perquisizione.

Segni di traffico di esseri umani

Il 18 luglio, le due donne vietnamite sono state fermate durante un controllo. Hanno dichiarato di entrare per turismo e hanno presentato passaporti vietnamiti validi e visti ungheresi. Tuttavia, il loro bagaglio non conteneva abbigliamento o articoli per l'igiene quotidiana, ma piuttosto articoli comuni associati all'industria dell'intrattenimento per adulti. Si sospetta che un altro uomo avesse tentato di far attraversare il confine alle donne il giorno precedente - alla fine sono state rispedite in Ungheria.

In totale, 32 ufficiali di polizia, tra cui ispettori della polizia federale di Chemnitz e Lipsia, nonché della sede centrale della polizia federale a Pirna, hanno partecipato all'operazione.

Le autorità hanno utilizzato le apparecchiature elettroniche sequestrate durante la perquisizione della casa per raccogliere eventuali prove relative alle accuse di traffico. Dopo ulteriori indagini, è stato rivelato che il sospetto trafficante aveva spesso utilizzato piattaforme internet per organizzare incontri e comunicare con potenziali clienti.

