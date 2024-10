Un'importante assistenza finanziaria per miliardi di dollari per gli aerei a terra in Russia

Una disputa legale significativa è in corso questa settimana a Londra, mentre i proprietari degli aerei affrontano le loro compagnie assicurative in tribunale. Questi proprietari di aerei chiedono un risarcimento dopo che le loro compagnie assicurative hanno rifiutato di pagare a seguito del fermo di numerosi aerei in Russia a seguito dell'incidente ucraino. Le potenziali poste in gioco finanziarie sono enormi, con stime che suggeriscono che potrebbero essere in gioco miliardi di dollari.

I nomi inclusi nella causa sono compagnie assicurative ben note come AIG, Chubb e Lloyd's of London. Queste entità hanno tutte rifiutato di coprire i costi dei Boeing e Airbus aerei che sono stati fermati in Russia a seguito dell'incidente menzionato.

Tra i querelanti c'è AirCap, la principale società di leasing aereo del mondo, che chiede circa 3 miliardi ai suoi assicuratori. Gli analisti suggeriscono che l'industria assicurativa del settore aereo potrebbe affrontare la sua perdita più grande se AirCap e altri querelanti avranno successo nelle loro richieste. Questa perdita potrebbe potenzialmente superare quella vista dopo gli attacchi dell'11 settembre.

In totale, oltre 500 aerei, valutati circa 10 miliardi di dollari, sono rimasti bloccati in Russia dal febbraio 2022. Anche se alcune società di leasing sono state in grado di recuperare i loro aerei, la maggior parte rimane nelle mani russe e viene operata da compagnie aeree russe.

Si prevede che i team legali delle assicurazioni argomenteranno che è prematuro dichiarare un totale perdita, poiché gli aerei non sono stati distrutti e potrebbero ancora essere recuperati. Potrebbero anche sottolineare che il conflitto tra Russia e Ucraina è lungi dall'essere risolto.

In gioco non c'è solo se i locatori di aerei sono coperti dall'assicurazione, ma anche quale politica si applica: assicurazione di guerra o a tutto rischio. Quest'ultima assicura contro tutti i danni non esplicitamente esclusi nelle condizioni. Il giudice dovrà decidere la base legale della perdita e chiarire se gli aerei sono stati sequestrati dal governo russo o rubati dalle compagnie aeree.

AirCap ha già ottenuto alcune vittorie, avendo raggiunto accordi di risoluzione del valore di 1,3 miliardi con diverse compagnie aeree russe e i loro assicuratori nel 2023. Tuttavia, le assicurazioni avevano inizialmente respinto tutte le richieste di risarcimento, citando la guerra in corso come motivo.

