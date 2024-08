- Un'imbarcazione di lusso di lusso si rovescia vicino alla Sicilia, presunta assenza del miliardario britannico Gates

Incidente in barca vicino a Sicilia si conclude con un morto e sei persone disperse. La Guardia Costiera italiana di Porticello, Palermo, ha confermato queste informazioni all'Agenzia tedesca di stampa su richiesta. Secondo i media britannici, tra i dispersi c'è l'imprenditore tecnologico Mike Lynch. Si sospetta che sia il proprietario del lussuoso yacht "Bayesian" affondato.

In precedenza, l'agenzia di stampa italiana ANSA aveva riferito che una forte tempesta con forti venti aveva capovolto la barca vicino a Porticello, nella Sicilia settentrionale, all'alba. La nave è stata sorpresa da un tromb d'eau - un vortice d'acqua e vento sul mare. Questo fenomeno meteorologico insolito è diventato sempre più comune in Europa negli ultimi anni.

Lo yacht, lungo circa 50 metri, aveva una bandiera britannica, come confermato dalla Guardia Costiera italiana. A bordo c'erano 22 persone, composto da 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. 15 persone sono state salvate e portate a terra dalla Guardia Costiera e dai pompieri. I sei dispersi sono stati descritti come quattro cittadini britannici, uno statunitense e uno canadese.

Il magnate della tecnologia Lynch, 59 anni, viene spesso chiamato "il Bill Gates britannico" dai tabloid britannici. È cofondatore della software house Autonomy, acquistata dal conglomerato statunitense Hewlett Packard per £11 miliardi (equivalenti a €12,9 miliardi) nel 2011. Lynch è stato assolto in un processo per frode negli Stati Uniti alcune settimane fa, riguardo all'affare Autonomy. È stato riferito che sua moglie, Angela Bacares, che si presumeva fosse a bordo, è stata salvata.

Capitano tedesco: "Si è inclinata e affondata in pochi minuti"

I sopravvissuti sono stati trasferiti su una nave con bandiera olandese. Il capitano tedesco ha fornito un resoconto dell'incidente ai media italiani: "All'inizio la barca si è inclinata e in poco tempo è affondata. L'intero incidente è avvenuto piuttosto rapidamente".

I testimoni hanno riferito scene caotiche nell'acqua durante l'incidente. Una sopravvissuta britannica di nome Charlotte ha raccontato la sua esperienza al quotidiano "La Repubblica": "Ho momentaneamente perso di vista mia figlia di un anno nell'acqua, ma sono riuscita a tenerla a galla. Era buio. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti in acqua. Ho gridato aiuto, ma tutto ciò che potevo sentire erano le grida degli altri".

Le squadre di ricerca e soccorso della Guardia Costiera e dei pompieri hanno continuato le ricerche dei sei dispersi. Quattro navi e un elicottero della Guardia Costiera, insieme a una squadra di sommozzatori dei pompieri, erano coinvolti nelle ricerche. Il relitto dello yacht da vela di grandi dimensioni giace sul fondale oceanico a una profondità di 49 metri. Secondo i resoconti dei media italiani, i sommozzatori dei soccorsi hanno segnalato di aver visto corpi nelle cabine attraverso i portelli.

Il "Bayesian" è stato costruito in Toscana nel 2008 e ha subito manutenzione nel 2020, secondo il sito di notizie "TGCom24". Vantava un albero in alluminio alto 75 metri e una superficie velica di quasi 3000 metri quadrati. Le immagini pubblicate online mostrano uno yacht con lo scafo di un blu scuro e un ponte in legno chiaro.

