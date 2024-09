- UniCredit unisce le forze con Commerzbank, suscitando speculazioni su una possibile acquisizione.

Il colosso bancario italiano Unicredit sta aumentando i suoi investimenti in Commerzbank, alimentando le voci di un potenziale takeover del gigante finanziario tedesco con sede a Francoforte. Gli italiani hanno acquistato azioni durante l'annuncio della vendita del governo e ancora più azioni sul mercato, come riferito da Unicredit a Milano. Di conseguenza, gli italiani ora detengono circa il 9% delle azioni di Commerzbank.

Il sindacato Verdi si è opposto a un potenziale takeover della seconda più grande banca privata della Germania, chiedendo il sostegno del governo. Il governo ha recentemente iniziato a ritirarsi da Commerzbank.

Unicredit non ha ancora deciso se aumentare la sua partecipazione in Commerzbank. Vogliono il via libera dai regolatori per superare il limite del 9,9% ottenendo l'autorizzazione per aumentare ulteriormente la loro partecipazione. Dopo la notizia, le azioni di Commerzbank sono salite di circa il 19%. "Commerzbank è diventata un potenziale obiettivo di takeover nella nostra visione", ha scritto l'analista Philipp Häßler di DZ Bank.

Nel frattempo, il CEO di Commerzbank Manfred Knof non rinnoverà il suo contratto, che scade alla fine del 2025. La società DAX ha annunciato questa notizia inaspettatamente martedì sera, iniziando immediately la ricerca del suo successore.

In seguito alle notizie da Milano, Commerzbank ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione e di sorveglianza continuerà a operare nell'interesse di tutti i azionisti, dipendenti e clienti. La partecipazione di Unicredit viene vista come un "testimonianza dell'importanza di Commerzbank".

I rappresentanti dei dipendenti, however, hanno espresso preoccupazioni. Il segretario del sindacato Verdi e membro del consiglio di sorveglianza di Commerzbank Stefan Wittmann ha espresso resistenza, avvertendo che "combatteremo con tutti i mezzi". Ha ricordato il takeover della Hypo-Vereinsbank di Monaco da parte di Unicredit, che ha portato a tagli del personale e al trasferimento di molte competenze a Milano. Wittmann ha appellato al governo federale per aiutare a prevenire un takeover sfavorevole di Commerzbank.

Unicredit ha superato altre offerte

Unicredit ha acquisito circa la metà della partecipazione del 9% dal governo. Il governo ha venduto quasi il 4,5% della sua partecipazione agli italiani nell'ambito del suo uscita da Commerzbank. Unicredit ha pagato più del valore delle azioni al momento sul mercato azionario, secondo l'agenzia federale delle finanze. Tutti i titoli offerti dal governo sono andati a Unicredit a causa di "un'offerta significativamente più alta di tutte le altre offerte".

Il governo ha incassato circa 700 milioni di euro dalla vendita di circa 53 milioni di azioni. La partecipazione del governo in Commerzbank, che è entrata in una parziale nazionalizzazione durante la crisi finanziaria, è ora ridotta al 12%, ma rimane ancora il maggiore azionista per il momento.

Unicredit profondamente impegnata nella banca al dettaglio tedesca

Con una partecipazione del 9%, Unicredit è ora il secondo maggiore azionista. Unicredit aveva già infiltrato il settore bancario tedesco quasi 20 anni fa. Nel 2005, ha acquistato la Hypovereinsbank tedesca per circa 15 miliardi di euro e da allora ha avuto una forte presenza nel mercato al dettaglio tedesco.

Entrambe Unicredit e Commerzbank erano in rosso sul mercato azionario durante la crisi finanziaria del 2008/2009 e la crisi del debito dell'Eurozona. Tuttavia, la loro situazione è notevolmente migliorata da allora, grazie ai tassi di interesse in aumento.

Unicredit ha un valore di mercato di quasi 60 miliardi di euro in borsa e finanziariamente in grado di acquisire Commerzbank, il cui valore di mercato è di circa 15 miliardi di euro, o circa un quarto di quello. Le voci di un takeover italiano circolano da anni.

Commerzbank cerca un nuovo CEO

Mentre si susseguono i successi del CEO Knof, che ha annunciato inaspettatamente la sua partenza alla fine del 2025 per motivi personali, Commerzbank sta navigando questo cambiamento. Sotto la guida di Knof, la banca ha implementato misure di austerità, portando a tagli del personale e a una significativa riduzione della sua rete di filiali. Grazie alla riorganizzazione e ai tassi di interesse in aumento, Commerzbank è riuscita a invertire la tendenza.

Il candidato più probabile per la successione è il Chief Financial Officer e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Commerzbank, Bettina Orlopp (54). Si è a lungo ipotizzato che nutra ambizioni per la posizione più alta. La questione di chi guiderà Commerzbank in futuro ha causato agitazione all'interno dell'istituzione, alimentando le voci di una lotta per il potere.

