- UniCredit sta facendo il sogno di un'acquisizione con l'ingresso della Commerzbank.

Unicredit investe in Commerzbank alimentando le speculazioni sulla fusione

Il colosso bancario italiano Unicredit ha scatenato voci di fusione dopo aver partecipato alla vendita di azioni di Commerzbank annunciata di recente. Unicredit ha acquisito azioni dal governo tedesco e ha investito anche sul mercato aperto, come dichiarato a Milano. Attualmente, gli italiani detengono circa il 9% delle azioni di Commerzbank.

Unicredit lascia spazio a ulteriori sviluppi, mirano all'approvazione regolamentare per aumentare la propria partecipazione oltre il 9,9%. Subito dopo l'inizio delle negoziazioni, le azioni di Commerzbank sono salite di oltre il 15%.

Nel frattempo, Commerzbank ha avviato il processo per trovare un successore per il CEO Manfred Knof, il cui contratto non sarà rinnovato oltre il 2025.

Gli italiani assumono il controllo delle azioni di Commerzbank

Unicredit ha ottenuto circa la metà della quota del 9% dal governo tedesco. Il governo ha ceduto circa il 4,5% della sua partecipazione agli italiani come parte della parziale alienazione annunciata la scorsa settimana. Unicredit ha acquistato le azioni a un prezzo superiore al valore di mercato di martedì sera, come riferito dall'agenzia finanziaria di Francoforte. Tutte le azioni offerte sono state assegnate esclusivamente a Unicredit a causa di "offerte ovviamente superiori rispetto ad altre offerte".

Il prezzo di assegnazione di 13,20 euro per azione era di 0,60 euro, ovvero circa il 5%, superiore al prezzo di chiusura di martedì sulla piattaforma di negoziazione Xetra. Tali collocazioni solitamente comportano sconti. Il governo ha incassato oltre 700 milioni di euro vendendo circa 53 milioni di azioni, riducendo la propria partecipazione al 12%, ma mantenendo la posizione di principale azionista di Commerzbank.

Unicredit si stabilisce nella banca al dettaglio tedesca

Con una quota del 9%, Unicredit ora figura come il secondo azionista più grande. Unicredit è entrata nell'arena bancaria tedesca quasi 20 anni fa, acquistando Hypovereinsbank (HVB) per circa 15 miliardi di euro nel 2005. Da allora, ha mantenuto una forte presenza nella banca al dettaglio tedesca, sebbene abbia notevolmente ridotto la propria forza lavoro e la propria rete di filiali dopo l'acquisizione.

Unicredit e Commerzbank hanno subito significativi cali in borsa durante la crisi finanziaria del 2008/2009 e la crisi del debito dell'area euro all'inizio del decennio. Entrambe le banche hanno subito deprezzamenti delle loro azioni superiori al 90% ai loro minimi. Tuttavia, le loro situazioni sono notevolmente migliorate da allora, in parte grazie a tassi di interesse più elevati. Il recupero di Unicredit è stato particolarmente notevole.

Valutata quasi 60 miliardi di euro, Unicredit ha la capacità finanziaria di assorbire Commerzbank, il cui valore di mercato è di circa 15 miliardi di euro, ovvero circa un quarto di quello di Unicredit. Le voci di takeover da parte degli italiani sono state costanti negli ultimi 12 mesi.

Commerzbank cerca un nuovo CEO

Nel frattempo, Commerzbank deve concentrarsi sull'identificazione di un successore per Knof, che si ritirerà alla fine del 2025. È stato alla guida dal 2021, implementando misure di taglio dei costi stringenti: sono stati eliminati migliaia di posti di lavoro e la rete di filiali è stata notevolmente ridotta. Grazie alla riorganizzazione e ai tassi di interesse in aumento, Commerzbank è riuscita a invertire la propria fortuna.

"Senza Manfred Knof, Commerzbank non sarebbe così eminente tra le banche europee oggi", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Weidmann. "Grazie alla sua leadership decisa, la banca è stata rapidamente riabilitata, il suo modello di business è stato chiaramente definito e allineato con la sostenibilità".

Lo scorso anno, il concorrente di Commerzbank, Deutsche Bank, ha registrato un utile record di circa 2,2 miliardi di euro. Il governo federale pianifica di ritirarsi gradualmente da Commerzbank, che ha salvato dal collasso durante la crisi finanziaria con miliardi di euro dei contribuenti.

Il candidato più probabile per la successione è il direttore finanziario e vice presidente del consiglio di amministrazione di Commerzbank, Bettina Orlopp (54). Si dice da tempo che nutra ambizioni per la posizione

