UniCredit respinge tentativo di acquisto ostile

Quando Unicredit aumenta significativamente le sue azioni in Commerzbank, c'è preoccupazione che la banca sostanziale possa acquisire quella tedesca. Il capo di Unicredit ora afferma che non presenteranno un'offerta pubblica di acquisto a meno che non vengano invitati.

Il CEO di Unicredit Jean Pierre Mustier ha respinto l'idea di un'offerta diretta di acquisto per Commerzbank. Un simile movimento sarebbe troppo aggressivo, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano italiano "Il Messaggero", che è stata poi pubblicata. Non hanno fretta di espandere la loro partecipazione in Commerzbank oltre il 9% che attualmente detengono.

Il governo tedesco ha concesso a Unicredit le azioni di Commerzbank poiché considera la banca italiana un investitore affidabile e appropriato. Acquisteranno le azioni rimanenti di Commerzbank dal governo tedesco se quest'ultimo decidesse di vendere e se Unicredit fosse il benvenuto.

In un'intervista al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Mustier ha menzionato la possibilità di vendere le loro azioni di Commerzbank. Unicredit ha intrattenuto discussioni per tutto l'anno con diversi interessati, compreso il governo tedesco. "Se ci sentissimo indesiderati - se questo è il caso oggi è ancora da vedere - non avremmo perseguito questa strategia. Perché in queste transazioni, le parti principali devono essere d'accordo", ha detto il capo della banca. Il governo tedesco era a conoscenza dell'interesse di Unicredit per Commerzbank. "Abbiamo ripetutamente comunicato il nostro interesse per Commerzbank al governo tedesco e a diverse altre parti per gli ultimi 2-3 anni."

Berlino sceglie improvvisamente di fare una pausa

Spera in un dialogo costruttivo con la direzione di Commerzbank e il governo tedesco in un momento appropriato. In un'asta recente, una partecipazione del 4,5% in Commerzbank è andata esclusivamente a Unicredit, mentre un'altra del 4,5% è stata ottenuta sul mercato. Commerzbank ha finora risposto con cautela alle avance di Unicredit e ha richiesto al governo di mantenere la sua partecipazione del 12% nella banca. Commerzbank preferisce più tranquillità. La prossima settimana intende esaminare le sue opzioni in una riunione strategica.

Il governo tedesco ha annunciato l'intenzione di valutare la nuova situazione. L'agenzia di stampa Reuters ha riferito la scorsa settimana che, sebbene la decisione di ridurre gradualmente la propria partecipazione sia ancora in vigore, l'improvvisa apparizione degli italiani ha cambiato la situazione, quindi non ci si attende vendite al momento. Attenderà e osserverà. Fonti informate da Reuters hanno rivelato che il governo italiano vede con favore un'unione tra Unicredit e Commerzbank, a condizione che la sede resti in Italia. I milanesi intendono richiedere l'autorizzazione ai organismi di vigilanza per acquisire potenzialmente fino al 30% di Commerzbank, secondo altre fonti.

Un approccio precedente a Commerzbank durante il mandato di Mustier come CEO di Unicredit aveva incontrato resistenza in Italia. Il motivo principale erano le proposte per una holding company in Germania. I fusioni cross-border hanno spesso incontrato critiche a Roma in passato, poiché le banche italiane hanno una notevole influenza nel finanziamento del debito del paese.

Mustier ha detto al FAZ che potrebbe aumentare la sua partecipazione, mantenerla al livello attuale o venderla. Un ritiro non era la sua preferenza. "Al momento, siamo semplicemente un investitore finanziario in Commerzbank. Potremmo anche vendere la nostra partecipazione e realizzare un significativo profitto, poiché il prezzo delle azioni di Commerzbank è salito costantemente." Ha sostenuto una maggiore concorrenza nel mercato bancario tedesco, dicendo: "Un'altra banca potente e redditizia potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo".

Commerzbank e HVB, con sede a Monaco e attualmente parte di Unicredit, farebbero partner promettenti, ha detto, citando reazioni positive dalle aziende, in particolare dal settore di medie dimensioni. Mustier ha verificato che il governo tedesco era a conoscenza del suo interesse, avendolo espresso ripetutamente in passato. La sua banca non era indesiderata nell'ultima asta.

Secondo Mustier, il governo avrebbe preferito più investitori. Tuttavia, ha insistito che non si trattava di un tentativo occulto con intenzioni ostili. Il 9% è una partecipazione significativa, ma non una maggioranza. "Avremmo potuto fare un'offerta totale di acquisto, ma abbiamo scelto di non farlo."

