UniCredit acquisisce una quota significativa del 4,5% di Commerzbank

16 anni dopo l'ingresso nella crisi finanziaria, lo stato sta gradualmente abbandonando Commerzbank, iniziando con una vendita a un gigante italiano del settore bancario.

Unicredit, un gigante bancario italiano, è l'acquirente, come annunciato dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria. Hanno acquistato l'intera quota del 4,49% delle azioni Commerzbank nel primo collocamento per 13,20 euro per azione, per un totale di 702 milioni di euro.martedì, le azioni Commerzbank hanno chiuso a 12,60 euro.

Di conseguenza, la quota di proprietà statale in Commerzbank scende dal 16,5% circa al 12%. Il governo tedesco ha fornito all'istituzione un aiuto finanziario di 18,2 miliardi di euro per aiutarla a superare la crisi finanziaria del 2008-2009. Questa vendita comporta la cessione di più di 53 milioni di azioni, riducendo la quota del governo al 12%.

La scorsa settimana, l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria ha annunciato i suoi piani per vendere la sua quota in Commerzbank in diverse fasi. Eve Grunwald, CEO dell'autorità, ha dichiarato: "Con questa prima vendita parziale della quota, si avvia il successo della stabilizzazione della banca e l'uscita del governo".

Al prezzo attuale del mercato, la quota restante dello stato nella banca vale circa 2,5 miliardi di euro. Le azioni sono costate circa cinque miliardi di euro al momento dell'acquisizione. Per fare un profitto, sarebbe necessario un prezzo delle azioni di circa 26 euro - recentemente, le azioni Commerzbank sono state scambiate intorno ai 13 euro. A differenza del salvataggio di Lufthansa durante la pandemia di corona, in cui lo stato ha guadagnato più di 700 milioni di euro dalla vendita della sua quota, i contribuenti potrebbero subire perdite nel caso di Commerzbank.

I fondi guadagnati dalla vendita delle azioni Commerzbank andranno nel Fondo di Stabilizzazione dei Mercati Finanziari, utilizzato per aiutare altre istituzioni durante la crisi finanziaria. Secondo l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria, questo fondo aveva un deficit di circa 21,6 miliardi di euro alla fine del 2023.

