Un'estrema siccità provoca incendi nel nord di Atene

A nord di Atene, un grande incendio sta devastando la zona. Le colonne di fumo si sono alzate e hanno raggiunto la capitale greca. Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato alla radio greca: "Le fiamme raggiungono un'altezza di oltre 25 metri". Sono in azione 19 aerei antincendio e circa 500 vigili del fuoco nella regione intorno al piccolo paese di Varnavas.

La protezione civile ha invitato i residenti della zona interessata a lasciare le loro case via SMS. L'incendio si sta verificando a circa 30 chilometri a nord del centro della città. Alcune persone hanno subito intossicazione da fumo e sono state portate negli ospedali, secondo i media greci. Non sono state minacciate strutture turistiche, secondo ulteriori informazioni.

I meteorologi e la protezione civile avevano ripetutamente messo in guardia nel weekend: a causa della forte siccità e dei forti venti attualmente around the Aegean, anche il più piccolo incendio potrebbe diventare un grande incendio in pochi minuti. La protezione civile ha pubblicato una mappa che mostra che il livello massimo di pericolo per gli incendi si verifica nella regione around Athens e in gran parte della Grecia centrale.

L'incendio sta causando preoccupazione perché si trova a circa 30 chilometri a nord del centro della città di Atene. Sono in corso sforzi per contenere l'incendio nella zona di Varnavas, che si trova nella regione settentrionale.

