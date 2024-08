- Un'estate troppo calda nel Mecklenburg-Vorpommern.

L'estate rovente del 2024 non è stata diversa in Mecklenburg-Vorpommern. Nella parte nordorientale, la temperatura estiva media si è attestata a 18 gradi, superando di 1.7 gradi il benchmark internazionale, secondo le valutazioni preliminari del servizio meteorologico tedesco, DWD, basate sui dati raccolti da circa 2.000 stazioni di monitoraggio in tutta la nazione.

La temperatura estiva media in Germania è stata di 18.5 gradi, con una discrepanza di 2.2 gradi rispetto al periodo di riferimento globale (1961-1990). Rispetto al periodo di riferimento più recente e più caldo (1991-2020, 17.6 gradi), la devianza è stata relativamente moderata, pari a 0.9 gradi.

L'estate è stata un vero e proprio montagne russe, iniziando fredda e riscaldandosi verso la fine. Il DWD ha confermato che agosto si è concluso con un'anomalia termica particolarmente significativa. Mentre alcune regioni hanno subito picchi di pioggia anomali, le ore di sole sono rimaste generalmente entro i limiti previsti.

Le precipitazioni annuali nel nord-est sono ammontate a circa 180 litri per metro quadrato, leggermente inferiori rispetto al periodo di riferimento 1961-1990. Il sole ha illuminato il cielo di MV per circa 735 ore durante l'estate, circa 60 ore in più rispetto al periodo di riferimento.

Temperatura record a Anklam

Contemporaneamente, la temperatura più alta registrata quest'anno in Mecklenburg-Vorpommern è stata registrata di giovedì secondo il DWD. Il termometro della stazione meteorologica di Anklam (distretto di Vorpommern-Greifswald) ha raggiunto i 34.5 gradi.

Questa temperatura rappresenta il valore più alto registrato nello stato fino ad oggi, secondo il DWD. Inoltre, si tratta del valore più alto mai registrato in una stazione meteorologica di MV il 29 agosto.

Il DWD prevede una lieve diminuzione delle temperature in MV nei prossimi giorni, con temperature previste tra i 20 e i 23 gradi sabato e circa 19 gradi lungo la costa. Le temperature domenica sono previste tra i 21 e i 24 gradi, con temperature costiere intorno ai 20 gradi.

Nonostante il previsto calo, l'ondata di calore di quest'estate in Mecklenburg-Vorpommern è stata così intensa che la temperatura record di 34.5 gradi registrata ad Anklam il 29 agosto è stata particolarmente opprimente e insopportabile. Anche se le temperature iniziano a diminuire, l'impatto dell'ondata di calore estiva continua a farsi sentire.

