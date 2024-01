Un'esplosione mortale ha scosso i leader iraniani. Mentre volano le accuse, ecco cosa sapere

Mercoledì, almeno 84 persone sono state uccise e altre 284 ferite nella città iraniana di Kerman dopo due esplosioni gemelle vicino al luogo di sepoltura del comandante militare ucciso Qasem Soleimani.

Non è chiaro chi ci sia dietro l'attacco, che arriva tra i timori che la guerra di Israele contro Gaza possa estendersi ad altre parti del Medio Oriente, attirando potenzialmente le potenze regionali e gli Stati Uniti.

Ecco cosa sappiamo degli attacchi a Kerman:

Cosa dicono i funzionari iraniani?

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma i funzionari iraniani si sono affrettati ad accusare Israele e hanno detto che pagherà per questo.

"Avverto il regime sionista: non dubitate che pagherete un prezzo pesante per questo crimine e per i crimini che avete commesso", ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi in un discorso televisivo da Teheran. Ha avvertito che la punizione di Israele sarà "deplorevole e severa".

L'esercito israeliano ha dichiarato alla CNN di non avere "alcun commento" sulle esplosioni in Iran. Israele non è solito rispondere alle accuse di aver condotto operazioni contro interessi iraniani.

"Washington dice che USA e Israele non hanno avuto alcun ruolo nell'attacco terroristico a Kerman, in Iran. Davvero?" Mohammad Jamshidi, vice capo di gabinetto di Raisi per gli affari politici, ha scritto su X, ex Twitter. "Una volpe annusa prima la propria tana. Non commettete errori. La responsabilità di questo crimine è dei regimi statunitense e sionista e il terrorismo è solo uno strumento".

Iran e Israele sono acerrimi nemici. L'Iran sostiene gruppi anti-israeliani come Hamas e Hezbollah, mentre Israele ha giurato di impedire a Teheran di ottenere una bomba nucleare ed è accusato dall'Iran di compiere attacchi per interrompere il suo programma nucleare.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matt Miller ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti negli attacchi, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno "alcuna informazione indipendente" sulle esplosioni e quindi non possono fornire una valutazione su chi possa esservi dietro. Ma ha detto che gli Stati Uniti non hanno "alcuna ragione di credere che Israele sia coinvolto".

Chi è probabile che ci sia dietro gli attacchi?

La Repubblica islamica ha diversi avversari oltre a Israele, tra cui l'opposizione iraniana e i gruppi separatisti all'interno e all'esterno del Paese, oltre all'ISIS.

L'Iran deve affrontare i movimenti separatisti della provincia del Sistan-Baluchestan, confinante con il Pakistan, e i separatisti arabi della provincia di Ahvaz, confinante con l'Iraq, che avrebbero compiuto attacchi terroristici nel Paese negli ultimi anni.

Negli ultimi dieci anni, l'Iran è stato più volte attaccato dall'ISIS e dai suoi affiliati.

Il gruppo di opposizione in esilio più importante dell'Iran è il Mujahedin-e-Khalq, che Teheran accusa di sostenere l'Arabia Saudita. Ma non risulta che questa organizzazione abbia commesso atti terroristici all'interno dell'Iran da anni e le relazioni dell'Arabia Saudita con l'Iran sono migliorate significativamente dall'anno scorso.

Ali Vaez, consigliere senior dell'International Crisis Group, un think tank con sede a Bruxelles, ha scritto su X che se Israele fosse dietro l'attacco, farebbe parte di una campagna di massima provocazione "per spingere l'Iran a commettere un errore che giustificherebbe l'espansione della guerra (con Hamas) e il coinvolgimento degli Stati Uniti".

Ma ha aggiunto che l'attacco non ha le caratteristiche di un'operazione israeliana, ma piuttosto quelle dell'ISIS o dei separatisti Baluchi.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha detto ai giornalisti mercoledì che le esplosioni "sembrano un attacco terroristico". Il funzionario ha aggiunto che gli attacchi sono "il tipo di cose che abbiamo visto fare dall'ISIS in passato" e questa è "la nostra ipotesi al momento".

L'ISIS e il gruppo Khorasan, un ramo dell'ISIS in Afghanistan, hanno una storia di attacchi terroristici in Iran e tendono a cercare di infliggere maggiori perdite tra i civili, ha dichiarato Sanam Vakil, vice capo del programma Medio Oriente Nord Africa presso il think tank Chatham House di Londra.

"Il fatto che nessun gruppo si sia ancora assunto la responsabilità potrebbe però mettere in dubbio questa ipotesi di lavoro sulla responsabilità dei gruppi terroristici", ha affermato.

Dove si colloca questo fatto nella situazione regionale?

L'esplosione a Kerman si è verificata nel contesto di un'intensificazione delle tensioni nella regione, mentre Israele combatte una guerra di tre mesi contro Hamas a Gaza, in seguito all'attacco del gruppo militante contro Israele del 7 ottobre.

Questa guerra ha portato a scaramucce al di là di Israele e Gaza, spesso coinvolgendo milizie sostenute dall'Iran.

Martedì, un alto dirigente di Hamas è stato ucciso in un sobborgo di Beirut in un'esplosione che, secondo un funzionario statunitense, è stata eseguita da Israele. Israele non ha confermato né smentito il coinvolgimento, ma Hamas e il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, che controlla il sobborgo, hanno incolpato Israele ed entrambi hanno giurato vendetta.

La scorsa settimana, l'Iran e diversi suoi proxy armati hanno accusato Israele di aver assassinato l'alto comandante iraniano Seyyed Razi in Siria, giurando ritorsioni. Israele non ha commentato la questione.

Israele accusa Teheran di finanziare e armare Hamas. Il mese scorso il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che il suo Paese si trova in una "guerra a più arene", attaccato da sette arene, tra cui l'Iran. "Abbiamo già risposto e agito in sei di questi decreti", ha dichiarato.

Giovedì, un comandante di un gruppo del Fronte di Mobilitazione Popolare sostenuto dall'Iran è stato ucciso in un attacco non identificato alla loro base a Baghdad Est, in Iraq, ha dichiarato alla CNN una fonte del PMF.

Come reagirà l'Iran?

La rabbia in Iran stava già ribollendo per l'uccisione di Mousavi, che Teheran ha attribuito a Israele. L'attacco di Kerman accresce l'imbarazzo del governo iraniano, dimostrando che non solo non è in grado di mantenere in vita alcuni dei suoi più alti funzionari, ma non riesce nemmeno a prevenire gli attacchi sul territorio nazionale. Il regime potrebbe ora essere sottoposto a maggiori pressioni interne per punire Israele, soprattutto se gli alti funzionari sono convinti che Israele sia dietro gli attacchi di mercoledì.

Giovedì, nella piazza principale di Teheran è stato inaugurato un cartellone con la scritta: "Risposta forte, a Dio piacendo", che sembra invitare il governo a rispondere duramente all'attacco di Kerman.

Negli ultimi anni l'Iran avrebbe progettato di uccidere israeliani in Europa e in Asia nel tentativo di vendicare le presunte operazioni di Israele contro di lui, ma ha fallito. I critici di destra del governo iraniano considerano questi tentativi come una ritorsione insufficiente per l'uccisione di alti funzionari iraniani, ha scritto Mohammad Mazhari in un documento pubblicato dallo Stimson Center, un think tank con sede a Washington DC.

"I funzionari iraniani sono confusi e divisi riguardo al metodo appropriato per vendicarsi", ha scritto Mazhari prima dell'uccisione di Mousavi. "La loro relativa inazione è in linea con una politica di pazienza strategica che cerca di evitare un confronto diretto con gli Stati Uniti o Israele".

Teheran si trova in una posizione scomoda, ha detto Vakil. "Puntare il dito contro i gruppi terroristici fornirà all'Iran una via d'uscita da questa pressione", ha detto. "Può incolpare Israele e gli Stati Uniti per aver fomentato i disordini regionali, ma può incolpare l'IS per evitare di agire".

Barbara Slavin, ricercatrice presso lo Stimson Center, ha dichiarato mercoledì a Becky Anderson della CNN che l'Iran non ha risposto tempestivamente agli attacchi contro di lui, "il che solleva la questione... se c'è preoccupazione per la stabilità interna del Paese".

Alla fine del 2022, l'Iran è stato scosso da alcune delle più grandi proteste dalla Rivoluzione islamica del 1979, provocate dalla morte di una giovane donna per mano della cosiddetta polizia morale del Paese. Le proteste sono state brutalmente represse.

"Nel complesso, l'attacco di Kerman ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità dell'Iran e il fallimento del governo nel garantire la sicurezza", ha scritto Vaez su X. "Mentre le forze di sicurezza sembrano abili nel molestare le donne che non indossano l'hijab, non riescono a salvare le loro vite e a proteggerle dal terrorismo".

Samantha Waldenberg e Mostafa Salem della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com