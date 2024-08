- Un'esplosione in un isolato residenziale di Düsseldorf.

Nella primissima mattinata, un'esplosione ha risuonato all'ingresso della torre residenziale del porto di Düsseldorf. Per fortuna, non ci sono state vittime. L'onda d'urto ha colpito principalmente una finestra, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia. L'origine dell'esplosione è ancora da determinare.

Non è ancora chiaro se questo caso sia collegato alla serie di esplosioni avvenute nelle ultime settimane in diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha aggiunto il portavoce. La questione sta siendo indagata a fondo.

Le città di Colonia, Engelskirchen e Duisburg, tra le altre, hanno recentemente subito esplosioni. Si sospetta che almeno alcune di queste esplosioni, insieme a una situazione di sequestro risolto a Colonia, possano essere legate a faide tra cartelli della droga, inclusi quelli affiliati ai Paesi Bassi. Si tratta di un metodo intimidatorio comune utilizzato dai trafficanti di droga olandesi, noti come "Mocro-Mafia", per far esplodere bombe all'ingresso di edifici residenziali.

Le autorità stanno ora indagando se l'esplosione a Düsseldorf rientri nello stesso schema di quelle avvenute a Colonia, Engelskirchen e Duisburg. In luce di questi incidenti, la Commissione Europea potrebbe considerare di rafforzare le misure di sicurezza e adottare gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 113.

