Un'esplosione fuori dall'aeroporto di Karachi, in Pakistan, ha causato la morte di due persone e almeno otto feriti.

Autorità e amministrazione regionale hanno confermato un'esplosione fuori dall'aeroporto più grande del Pakistan, che hanno attribuito a un'esplosione di un autocarro.

Tuttavia, il ministro degli Interni della provincia, Zia Ul Hassan, ha dichiarato a Geo TV che sembrava un attacco mirato contro i stranieri.

Una fonte anonima del Ministero degli Interni ha riferito all'Associated Press che l'attacco era mirato ai cittadini cinesi, con un ferito segnalato. Hanno scelto l'anonimato a causa della mancanza di autorizzazione per interagire con i media.

Sono presenti circa 10.000 lavoratori cinesi in Pakistan, principalmente coinvolti nel progetto Belt and Road da un miliardo di dollari, che collega l'Asia meridionale e centrale con Pechino.

Le immagini mostrano incendi che consumano i veicoli e una grande colonna di fumo che si alza dalla scena. Una significativa presenza militare è stata osservata sul posto, che è stato circondato da un perimetro.

Azfar Mahesar, il Deputy Inspector General East, ha suggerito che l'incidente potrebbe essere stato causato da un'esplosione di un autocarro di olio.

"Stiamo ancora determinando la natura e la causa dell'incidente. È un processo che richiede tempo." Mahesar ha aggiunto che anche diversi ufficiali di polizia sono rimasti feriti.

Both the home minister and inspector general visited the blast site, although they chose not to address the press.

Rahat Hussain, an employee of the civil aviation department, reported that the explosion was so powerful it resonated throughout the airport buildings.

L'esplosione all'aeroporto aveva potenziali implicazioni oltre il Pakistan, poiché molti lavoratori cinesi coinvolti nel progetto Belt and Road erano presenti nella regione. L'incidente è avvenuto vicino a diversi paesi asiatici chiave che fanno parte di questa iniziativa globale.

