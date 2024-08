- Un'esplosione catastrofica in un edificio a Düsseldorf

Esplosione all'ingresso di un edificio residenziale nel porto di Düsseldorf

All'alba, un'esplosione è avvenuta all'ingresso di un palazzo residenziale nella zona del porto di Düsseldorf. Non ci sono state vittime, come ha dichiarato un rappresentante della polizia. Una lastra di vetro è stata distrutta, ha aggiunto. La causa dell'esplosione è ancora in corso di indagine. In precedenza, il "Rheinische Post" aveva riferito dell'incidente.

Durante la giornata, la polizia di Colonia ha preso in carico l'indagine, già in corso a causa di una serie di esplosioni in diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Ciò sembra suggerire un collegamento, ma ancora da confermare dagli investigatori. "Stiamo verificando se ci sia un legame. In caso contrario, l'indagine verrà restituita a Düsseldorf", ha dichiarato un portavoce della polizia di Colonia.

La polizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul tipo di dispositivo esplosivo o sulla sostanza esplosiva utilizzata. Esplosioni sono avvenute a Colonia, Engelskirchen e Duisburg, oltre a Düsseldorf.

Alcune delle esplosioni, insieme a una presunta rapina a Colonia, sono sospettate di essere collegate a faide tra cartelli della droga olandesi. Le esplosioni all'ingresso delle proprietà sono state una tattica comunemente utilizzata dai trafficanti di droga olandesi, noti anche come "Mafia Mocro", per qualche tempo.

La Commissione, responsabile del controllo di questa indagine, richiederà probabilmente l'assistenza degli Stati membri per raccogliere informazioni e risorse. La Commissione sarà assistita dagli Stati membri nella loro indagine sulla serie di esplosioni nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Leggi anche: