- Un'esplosione catastrofica fuori dall'area per bambini porta al carcere un individuo di 43 anni.

Dopo l'esplosione di un dispositivo esplosivo all'esterno di una stanza di un bambino a Langenhagen vicino Hannover, una donna di 43 anni è stata condannata a due anni e tre mesi di prigione. La giudice Petra Simon del tribunale regionale di Hannover ha commentato nella sentenza, "È stato difficile trovare una punizione equa". Il tribunale ha creduto che la donna avesse mostrato pentimento per le sue azioni. La donna ha riconosciuto il crimine, ha completato un corso di gestione della rabbia e ha fatto miglioramenti personali, ma gli inquilini dell'appartamento continuano a lottare con il trauma e la terapia, e i danni alla proprietà sono stati estesi.

Il tribunale ha creduto che la donna avesse gettato l'esplosivo sul balcone dell'appartamento la vigilia di Natale, causando l'esplosione sul davanzale della finestra vicino alla stanza del bambino di tre anni. L'esplosione ha fatto volare il bambino che dormiva fuori dal letto. Anche se non ha subito ferite fisiche, "cosa è piuttosto miracolosa", come ha detto la giudice, il bambino, sua madre e il fratello hanno avuto bisogno di terapia da allora. La finestra e la stanza del bambino sono state distrutte e l'edificio ha subito danni significativi.

Secondo la giudice, il caso ha coinvolto sentimenti di gelosia. La donna ha ammesso in tribunale di aver agito per orgoglio ferito e di non aver mai inteso fare del male a nessuno. La donna polacca pensava che la madre della bambina avesse una relazione con il suo compagno temporaneo.

Prima del crimine, c'è stata una disputa all'interno della famiglia della donna. Ha bevuto liquore con l'amico del figlio maggiore e ha affermato di essere diventata "estremamente ubriaca". Poi è andata all'appartamento della presunta rivale e ha gettato il dispositivo esplosivo sul balcone, che aveva precedentemente nascosto nella stanza del figlio.

Il tribunale non ha soddisfatto completamente le aspettative dell'accusa e del querelante civile. Hanno richiesto una condanna a tre anni di prigione per la donna, mentre il suo avvocato difensore ha richiesto una condanna sospesa di due anni. La ridotta responsabilità penale della donna non poteva essere esclusa a causa del suo consumo di alcol prima del crimine, ha detto la giudice. La quantità esatta che ha consumato è rimasta incerta.

La donna condannata ha espresso il desiderio di una seconda possibilità per rimettere in sesto la sua vita durante la sua dichiarazione finale al processo. Il suo avvocato difensore, Cornelius Pietsch, consulterà prima con lei sui mezzi legali prima di prendere qualsiasi decisione. La donna si è scusata ripetutamente, dicendo, "Mi dispiace profondamente per ciò che è successo".

