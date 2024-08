Unesco: 1,4 milioni di ragazze in Afghanistan sono state escluse dalla scuola dal 2021

2,5 milioni di bambine, l'80% delle bambine in età scolastica, sono private del diritto all'istruzione in Afghanistan, secondo quanto riferito dall'UNESCO. L'accesso all'istruzione primaria è notevolmente diminuito. Nel 2022, 5,7 milioni di bambini e bambine frequentavano la scuola primaria, rispetto ai 6,8 milioni del 2019. L'UNESCO esprime allarme e avverte di un aumento del lavoro minorile e dei matrimoni precoci.

I Taleban hanno "rovesciato quasi due decenni di progressi nell'istruzione in Afghanistan in soli tre anni", ha dichiarato. "Il futuro di un'intera generazione ora è a rischio".

La Direttrice Generale dell'UNESCO Audrey Azoulay ha invitato la comunità internazionale a garantire la riapertura incondizionata delle scuole e delle università per le bambine e le donne afghane. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo che proibisce alle bambine e alle donne di frequentare le scuole secondarie e le università.

Dopo decenni di presenza militare, i troops internazionali si sono ritirati dall'Afghanistan in primavera 2021. I Taleban hanno rapidamente preso il controllo di gran parte del paese, hanno captured la capitale Kabul l'15 agosto 2021 e hanno dichiarato un Emirato Islamico. L'anniversario è stato celebrato in tutta la nazione dai governanti con parate militari e riunioni.

Da quando sono al potere, i Taleban hanno implementato la loro stretta interpretazione dell'Islam con leggi severe, in particolare limitando i diritti delle donne. Il leader dei Taleban Hibatullah Akhundzada ha confermato il suo impegno nell'implementare la Sharia in occasione dell'anniversario: "Servire la religione e governare secondo la Sharia è il nostro compito per tutta la vita", ha dichiarato in una base aerea nella roccaforte dei Taleban di Kandahar.

"Implementeremo la religione di Allah e la Sharia per noi e per gli altri per tutta la vita", ha dichiarato Akhundzada, che raramente appare in pubblico, nel suo discorso pubblicato dal portavoce del governo Zabihullah Mujahid sulla piattaforma X.

Nel frattempo, 55 organizzazioni umanitarie in Germania hanno invitato il governo federale a continuare il programma di reinsediamento federale per l'Afghanistan, minacciato dai tagli al budget previsti. Il programma, avviato a ottobre 2022, ha l'obiettivo di reinsediare permanentemente in Germania donne e uomini afghani particolarmente vulnerabili per motivi umanitari.

Inizialmente erano previsti 1.000 reinsediamenti al mese. Tuttavia, solo 540 persone sono entrate in Germania attraverso il programma di reinsediamento fino a luglio 2024, secondo gli attivisti. I resoconti dei media suggeriscono che la coalizione sta pianificando tagli significativi ai fondi per il programma l'anno prossimo.

