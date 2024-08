Un'entità giudiziaria francese cerca di coinvolgere il creatore di Telegram.

Pavel Durov, creatore di Telegram, è stato portato davanti a un'inchiesta giudiziaria dopo il suo arresto in Francia. Il giudice ha ordinato a Durov di presentarsi in tribunale per essere interrogato, come riferito dall'Agenzia telegrafica tedesca dall'ufficio del procuratore di Parigi.

Successivamente all'inchiesta, potrebbe essere avviata un'indagine contro Durov. Tale indagine potrebbe potenzialmente evolversi in un processo penale se gli investigatori scoprissero prove sufficienti contro l'imputato. Altrimenti, potrebbero anche decidere di chiudere il caso.

Stando alle informazioni dell'ufficio del procuratore, le indagini contro Durov sono in corso da tempo. Le accuse sono che egli abbia avuto un ruolo nel traffico di droga, nel riciclaggio di denaro, nell'inganno e in vari reati legati all'abuso di minori, non avendo agito abbastanza prontamente su Telegram e offrendo una collaborazione insufficiente alle autorità. La sua mancanza di cooperazione riguardo alle misure di sorveglianza legalmente consentite è anche un oggetto di critica.

Di conseguenza, le autorità stavano cercando Durov. È stato catturato in un aeroporto vicino a Parigi sabato sera.

Telegram respinge le accuse contro di esso. La società afferma di rispettare tutte le norme stabilite. Durov "non ha nulla da nascondere". Inoltre, è "ridicolo" incolpare una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di elementi esterni.

Telegram è stato sotto fuoco per un po' di tempo per la sua gestione insoddisfacente degli attacchi verbali e di altre attività illecite. La società sostiene di essere in linea con gli "standard del settore".

Date le accuse contro Durov, le autorità francesi stanno valutando l'estensione delle loro indagini oltre Telegram. L'avvocato di Durov ha energicamente respinto queste accuse, sostenendo la sua innocenza in tutto il caso Durov.

