- Un'emozionante narrazione del crimine simile a un'opera di Wagner: traboccante di emozioni, tragica e ricca di acutezza fino alla fine.

3,75 stelle su 5Caduta di potenza, performance coinvolgenti: non perdetevi questo "Tatort"!

Di cosa parla?

L'avvocato di Bayreuth Thomas Peters (Thorsten Merten) si trova in un'aula di tribunale con un cliente. Improvvisamente, si alza, estrae una pistola e spara al giudice Volker Küßges con un preciso colpo alla testa. Guarda l'orologio: sono esattamente le 14:00. Esattamente un'ora dopo, colpisce di nuovo. La sua prossima vittima è la biochimica Dr. Katrin Tscherna. Quando gli investigatori Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) e Daniel Voss arrivano a Bayreuth, vedono subito il modello: qualcuno muore ogni ora e tutti erano legati a uno scandalo alimentare. Il prossimo obiettivo è il proprietario del caseificio Rolf Koch (Jürgen Tarrach), che in quel momento sta godendo di un'opera di Wagner al festival hall.

Perché questo "Tatort" merita di essere visto?

Il film mantiene la tensione alta dall'inizio alla fine, mentre è emotivo, drammatico e tragico. Il regista Sebastian Marka e lo scrittore Erol Yesilkaya incorporano abilmente la musica di Wagner da "Walküre" per aumentare la suspense. Quando si pensa che la storia abbia raggiunto il suo culmine intorno alla metà del film, il mistero prende una svolta sorprendente, inclusa una sorpresa inaspettata alla fine. Il film è avvincente, affronta un problema attuale - frode e copertura nell'industria alimentare - e era una preoccupazione personale per Yesilkaya. Dopo che sua moglie incinta aveva rischiato di morire per intossicazione alimentare, voleva esporre questo problema.

Cosa disturba?

Ci vuole del tempo per il pubblico per seguire quale timeline alcune scene sono in. Ci sono numerosi flashback e cambi di prospettiva che devono essere risolti per primi. Tuttavia, questi problemi non diminuiscono l'impatto complessivo.

I detective?

Ringelhahn e Voss hanno ancora conflitti sui loro ruoli come squadra. "Posso contare su di te?" chiede il detective al suo partner diverse volte. Litigano per cose piccole come se aggiungere latte UHT al caffè e il corso esatto dell'indagine. Mentre Ringelhahn si schiera per l'outsider, Voss le ricorda: "Anche i grandi stronzi hanno i loro diritti".

Accendere o spegnere?

"Un giorno come gli altri", il titolo di questo "Tatort", è un potente thriller di Bayreuth che non dovresti perdere!

