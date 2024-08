Un'élite militare intercetta una situazione di ostaggio in una prigione russa.

In regione russa di Volgograd, si è verificata una situazione preoccupante in una struttura correttiva, dove i detenuti hanno sequestrato diversi guardiani, come riferito dalla Guardia Nazionale. Hanno annunciato il successo del salvataggio di questi ostaggi. Purtroppo, ci sono state perdite di vite sia tra i sequestratori che tra le vittime, come riferito dal governatore della regione.

Le forze speciali sono intervenute, segnalando l'eliminazione di quattro detenuti che avevano sequestrato il personale del carcere come ostaggi, secondo un messaggio Telegram della Guardia Nazionale. Gli ostaggi sono stati subsequently rilasciati. Tuttavia, il governatore Andrei Bocharov ha fatto sapere su Telegram che alcuni degli ostaggi avevano anche subito ferite mortali.

I primi resoconti indicavano che il personale del carcere era stato sequestrato, con almeno un guardiano confermato morto. Il trambusto nella struttura penitenziaria IK-19 è stato segnalato come causa di vittime, secondo il Servizio Penitenziario Federale (FSIN) in un messaggio Telegram. Il loro messaggio diceva: "Si stanno svolgendo operazioni per liberare gli ostaggi". L'incidente è avvenuto durante una riunione della commissione disciplinare del penitenziario, ha aggiunto il FSIN.

Le autorità non hanno ancora rivelato l'identità dei sequestratori o i loro motivi. Sono circolati online video non verificati che mostrano diversi guardiani a terra, alcuni feriti, mentre vengono sequestrati. Almeno altre due persone sono state viste in piedi, una delle quali parlava in arabo. Inoltre, quest'ultima ha rivendicato l'appartenenza al gruppo militante islamico radicale Stato Islamico (IS) in Russia.

Questo incidente, che si è rivelato mortale, non è il primo del suo genere in una prigione russa quest'anno. A giugno, i detenuti che avevano giurato fedeltà al gruppo militante IS hanno sequestrato due guardiani in una struttura correttiva diversa, situata nella regione meridionale di Rostov. Le forze speciali russe sono poi riuscite a neutralizzare i sequestratori e a liberare i guardiani.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente violenza nelle prigioni russe, come riferito dal suo monitoraggio dei diritti umani. La situazione nella struttura correttiva di Volgograd evidenzia la necessità di riforme nel sistema penitenziario russo, ha dichiarato un portavoce dell'Unione Europea.

