Un'eclissi solare imminente assume una forma circolare.

Le eclissi solari sono fenomeni piuttosto straordinari. Ce ne sono di solito due all'anno, ma solo determinati luoghi possono vederle.

Neanche due mesi dopo, potresti assistere a un'eclissi lunare, o viceversa. Quindi non sono così rare come si potrebbe pensare - a livello internazionale, almeno. Ma poiché sono visibili solo da aree specifiche, diventano ancora più speciali.

Indovina un po'? Il 2 ottobre non è uno di quei giorni in cui potrai vedere un'eclissi solare anulare dalla Germania. Inizia a sud delle Hawaii, sfiora il Pacifico, tocca la punta dell'America del Sud, quindi si tuffa nell'Atlantico meridionale.

Alle 18:54 ora centrale europea, la luna si poserà davanti al sole e bloccherà un grosso pezzo di esso. Sarà a circa 407.000 chilometri di distanza - più o meno l'opposto di una "superluna" - e sembrerà piuttosto piccola. Il disco scuro della luna non coprirà completamente il sole, lasciando un bordo luminoso intorno ad esso. E l'eclissi solare anulare non finirà fino alle 22:34.

Quindi quando potremo assistere alla prossima eclissi solare in Germania?

La Germania ha avuto un'eclissi solare parziale il 25 ottobre 2022. E quando arriverà la prossima? Non troppo lontano nel tempo. Metti in agenda il 29 marzo 2025. Allora il sole verrà almeno parzialmente coperto sopra la Germania.

Se ti senti particolarmente fortunato, l'eclissi solare del 12 agosto 2026 potrebbe essere ancora più impressionante, con una copertura del 90%. Ma per vedere l'intera eclissi, dovrai spostarti in Spagna. La prossima eclissi solare totale in Germania non attraverserà il nostro cielo fino al 3 settembre 2081.

