- Undici persone sono rimaste ferite da un violento attacco con acido.

Un incidente con acido cloridrico in una fabbrica a Haßloch, distretto di Bad Dürkheim, ha portato undici dipendenti a richiedere cure mediche. Questo sfortunato evento è avvenuto di mercoledì sera, quando l'acido è fuoriuscito da un sensore difettoso in un serbatoio di stoccaggio, come riportato dai resoconti della polizia del giorno successivo.

I dipendenti coinvolti hanno segnalato sintomi come fastidio agli occhi e problemi respiratori. Sei di loro sono stati trasportati in ospedali vicini per ulteriori cure.

Per fortuna, l'edificio non ha subito danni fisici, come riportato. Tuttavia, l'entità dei danni ai processi di produzione o operativi era ancora in valutazione al momento. Dopo le procedure di ventilazione guidate dai vigili del fuoco, le attività nella zona interessata hanno potuto riprendere.

La società ha deciso di sostituire i sensori difettosi, in quanto di tipo utilizzato per la produzione di vernici. Successivamente è stata avviata una revisione approfondita del processo di produzione delle vernici.

Leggi anche: