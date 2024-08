- Undicesimo giorno nel deserto: un abito su misura e un dito staccato

Per Giulia Siegel, è la fine, la favola. La 49enne lascia la giungla estiva di RTL. Con una maggioranza di 7 a 1, gli altri concorrenti della puntata domenicale di RTL+ di "Sono una Star – Sfida tra leggende della giungla" hanno scelto la star della realtà Gigi Birofio (25) invece di Siegel, figlia del compositore Ralph Siegel. "Il più netto 7 a 1 dal 2014, come la semifinale dei Mondiali di calcio", ha notato il presentatore Jan Köppen, ricordando la leggendaria vittoria della Germania contro il Brasile.

Il Kryptonite del falò

Siegel e Birofio sono diventati concorrenti a causa del loro fallimento nella sfida del cibo del episodio precedente - nessuno dei due è riuscito a mangiare un cuore di Spießbock (Siegel) o una tarantola in gelatina (Birofio).

"Quando sei fuori, ti aiuteranno"

Solo l'alleata di Siegel, Georgina Fleur, ha votato per farla rimanere nella wilderness del Sudafrica. Tutti gli altri, dopo diverse discussioni sulle regole, sospetti di infrazioni e soprattutto drammi durante la cena, hanno preferito che Siegel se ne andasse. Anche il suo presunto alleato, il presentatore Mola Adebisi, ha votato contro Siegel, citando la sua "tosse" come motivo. Birofio l'ha accusato di avere paura: "Georgina ha ragione sulle palle piccole".

Stasi e il Muro di Berlino

Altri sono stati più diretti su Siegel: "Quella è stata la migliore nomination mai vista", ha esultato la star della realtà Elena Miras. Sarah Knappik, ancora amareggiata per il fatto che Siegel abbia paragonato il suo stile di amministrazione del campo alle tattiche della Stasi, ha parlato di karma e ha ricordato, paragonando la situazione alla dittatura della DDR: "Ho dovuto costruire il mio muro".

"Che miseria"

La Siegel eliminata è sembrata inizialmente imbarazzata, soprattutto guardando per terra mentre i suoi compagni di campo spiegavano il loro voto, ma poi è scoppiata in lacrime rabbiose quando si è resa conto di dover passare un'altra notte nella giungla: "Che miseria". Ha sperato in un colpo di scena fino alla fine, ma è rimasta delusa.

La saga del taglio del piede

C'è stata anche una discussione su un dito mancante. Georgina Fleur ha rivelato di aver subito l'amputazione di un dito del piede perché era sproporzionato rispetto agli altri e aveva sofferto per questo difetto: "Avevo vere insicurezze". La risposta di Mola Adebisi: "Di gran lunga la più ridicola operazione di chirurgia estetica che abbia mai sentito".

Drama nella prova della giungla

Tuttavia, non è stato solo il suo dito amputato a mettere Fleur sotto i riflettori. Dopo aver completato un'altra prova della giungla con Sarah Knappik e Kader Loth, c'è stato un dramma - anche se in precedenza avevano affrontato i coccodrilli da soli e avevano raccolto cinque stelle per il trio.

"Prova del terrore"

All'inizio, i tre concorrenti avevano concordato che Kader non avrebbe dovuto rientrare nella "Prova del terrore" e si sarebbero accontentati delle stelle di Georgina, poiché tutte le stelle sarebbero andate perse se lei non fosse uscita in tempo.

Knappik e Loth sembrano aver dimenticato questo accordo al loro ritorno al campo. Fleur, hanno detto, aveva tentato la prova da sola per farli sembrare brutti, lasciando Fleur confusa, poiché pensava di essere stata presa di mira per l'espulsione dopo la partenza di Siegel.

Nel mondo della televisione tedesca, la figlia del compositore Ralph Siegel, Giulia Siegel, è stata eliminata dal reality show "Sono una Star – Sfida tra leggende della giungla". Nonostante il sostegno dell'alleata Georgina Fleur, la maggioranza ha votato per far avanzare la star della realtà Gigi Birofio.

Leggi anche: