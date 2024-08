Underdog Zverev supera la morte dei suoi preferiti e trionfa in un gioco notturno impegnativo

In un'intensa e faticosa maratona notturna, Alexander Zverev si è qualificato per gli ottavi di finale dello US Open. Ha battuto l'argentino Tomás Martín Etcheverry in quattro set, chiudendo la partita alle 2:35 del mattino ora locale con il suo secondo match point.

Mentre l'orologio segnava tardi, il nativo di Amburgo Zverev ha festeggiato la sua qualificazione agli ottavi dello US Open e si è avvicinato di un passo al tanto agognato primo titolo del Grande Slam. Zverev ha superato la resistenza dell'argentino Tomás Martín Etcheverry 5-7, 7-5, 6-1, 6-3 a Manhattan, coronando una serata memorabile a Flushing Meadows.

Ci sono volute fino alle 2:35 del mattino di sabato per Zverev per convertire il suo secondo match point contro Etcheverry, assicurandosi la sua 100ª vittoria in un torneo del Grande Slam. Solo una partita dello US Open è mai finita più tardi, il quarto di finale del 2022 tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Con un sorriso, Zverev ha ringraziato gli spettatori notturni: "Grazie per essere rimasti. Se avessi una sera libera a New York, probabilmente sarei da un'altra parte." Poi ha aggiunto: "Ma sono solo felice di essere passato al turno successivo." A New York, il cammino verso la finale sembra ora chiaro, con Djokovic fuori, Zverev emerge come testa di serie nel suo lato del tabellone. Il suo prossimo avversario agli ottavi sarà l'americano Brandon Nakashima.

Zverev inizia male

La partita di Zverev è stata rimandata alle 22:58 ora locale nel Louis Armstrong Stadium, il secondo stadio più grande del Centro Nazionale di Tennis USTA Billie Jean King. All'inizio, il campione delle Olimpiadi di Tokyo ha faticato contro il numero 33 del mondo Etcheverry, trovando difficoltà nel dettare il gioco con il suo potente servizio. La frustrazione è aumentata mentre spesso imprecava verso la sua squadra di supporto.

Solo durante il secondo set Zverev ha iniziato a dimostrare un miglioramento. Aveva già battuto Etcheverry in quattro set durante i quarti di finale del Roland Garros 2023 e ha preso il controllo della partita dopo la metà del terzo set e per tutto il quarto. Zverev ha salvato tre punti di break al 2:3 nel set finale, senza più guardarsi indietro.

Determinato a conquistare finalmente il suo primo titolo del Grande Slam, Zverev aveva già subito due sconfitte allo stesso turno dello US Open nel 2020, contro Dominic Thiem, e aveva recentemente raggiunto le semifinali al Cincinnati Masters. Con la sua vittoria contro Etcheverry, Zverev ha raggiunto la sua 55ª vittoria dell'anno, guidando tutti i giocatori in tour.

Nel secondo set della sua partita, Zverev ha iniziato a trovare il suo ritmo, dimostrando un miglioramento nel gioco. Più tardi, durante la sua vittoria contro Etcheverry, Zverev ha espresso la sua gratitudine per gli spettatori notturni, dicendo che se avesse avuto una sera libera a New York, avrebbe potuto passare il tempo altrove, ma era felice di essere passato al turno successivo.

Dopo una partenza difficile nella partita, Zverev si è rimesso in gioco e ha battuto Etcheverry in una partita di quattro set, dimostrando la sua maestria nel tennis.

Leggi anche: