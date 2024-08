- Undav sul suo nuovo partner Demirovic: "Gente più cool"

Calciatore della nazionale Deniz Undav è ottimista circa la possibilità di armonizzarsi altrettanto bene con il suo nuovo partner d'attacco Ermedin Demirovic al VfB Stuttgart. "È un tipo alla mano, mi piace," ha detto il 28enne. E spera che l'intesa con il nuovo acquisto di Stoccarda sia altrettanto fruttuosa di quella che ha avuto lo scorso anno con il capocannoniere Serhou Guirassy.

Come successore del bomber da 28 gol Guirassy, passato al Borussia Dortmund, Demirovic (26) deve riempire grandi scarpe. "È un buon giocatore, un buon attaccante, lavora relativamente sodo e è abbastanza sicuro nel finale," ha descritto Undav le sue osservazioni, che ha raccolto come sostituto tardivo nell'ultima partita amichevole contro l'Athletic Bilbao.

Nella vittoria per 4-0 contro i detentori della Coppa del Re spagnoli, che hanno deluso, Demirovic ha segnato il suo primo gol per i Suabiani. "Forse non ha avuto molta fortuna all'inizio o le occasioni giuste, ma arriva con il tempo," ha detto Undav.

"Forse si è messo un po' di pressione addosso," ha continuato Undav. "Sto cercando di togliergli questa pressione ora, così può giocare liberamente come ha fatto ad Augusta e poi segnerà i gol. Non sono preoccupato per questo."

Trasferimenti record per la coppia d'attacco

In ogni caso, i due formano la coppia d'attacco più costosa che il VfB abbia mai avuto. Secondo i media, il partecipante alla Champions League ha pagato al FC Augsburg 21 milioni di euro più bonus per Demirovic. La somma per il riscatto di Undav dovrebbe ammontare a circa 30 milioni di euro, inclusi i bonus, rendendolo il nuovo record di trasferimento del VfB. Dopo le prestazioni impressionanti della scorsa stagione, l'asticella per l'attacco sarà alta. Guirassy e Undav insieme hanno avuto 61 coinvolgimenti in gol nella Bundesliga.

"È chiaro che c'è molta pressione su Demirovic," ha detto l'allenatore del VfB Sebastian Hoeneß. "Specialmente all'inizio, aveva bisogno di un po' di tempo per inserirsi. Il gol ha certamente aiutato a fare il prossimo passo, ma ovviamente può ancora migliorare qui e là. Ma questo vale per tutti."

È piuttosto improbabile che Undav e Demirovic inizino entrambi nella sfida per la Supercoppa contro i campioni del Bayer Leverkusen sabato. Undav non si aspetta di essere nella formazione titolare dopo la vicenda del trasferimento tardivo con il Brighton & Hove Albion.

Nella discussione sul nuovo duo d'attacco, Deniz Undav ha menzionato che Ermedin Demirovic potrebbe aver messo pressione su se stesso all'inizio del suo periodo al VfB Stuttgart, ma sta cercando di alleggerire quella pressione per permettere a Demirovic di giocare liberamente e segnare gol.

Inoltre, è stato sottolineato che i trasferimenti di Undav e Demirovic hanno reso la coppia d'attacco del VfB Stuttgart la più costosa della storia del club, con i media che riportano che hanno pagato al FC Augsburg 21 milioni di euro più bonus per Demirovic e circa 30 milioni di euro inclusi i bonus per Undav.

Leggi anche: