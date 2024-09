Undav si sente frustrato per l'incidente di "tipico gol" di Rüdiger.

Al Santiago Bernabéu, VfB Stuttgart ha fatto un impressionante ritorno nella Champions League, ma purtroppo è stato battuto per 1:3 dai campioni in carica. Nonostante una lotta accanita, è finito per perdere. Una stella del Real Madrid ha tributato un omaggio agli ospiti.

Deniz Undav,astro nascente del Stuttgart, era "furioso" con il "traditore" Antonio Rüdiger. "Avevamo il controllo e avremmo dovuto segnare nel primo tempo. Ma poi abbiamo concesso questo stupido gol su calcio d'angolo", ha brontolato l'attaccante del Stuttgart dopo la sconfitta per 1:3 (0:0) contro il Real Madrid nel suo debutto in Champions League.

Quel "stupido" gol era stato segnato dall'ex giocatore del Stuttgart, Rüdiger. Il compagno di nazionale di Undav ha dato il vantaggio al Real con un colpo di testa da calcio d'angolo (83') e non se n'è curato. "Sono felice di aver segnato il gol che ci ha dato il vantaggio, perché è stato segnato contro la mia vecchia squadra", ha detto il difensore: "Ma non siamo stati impressionanti nella prima metà".

Il Talento Brasiliano Sigilla la Vittoria

Prima del gol di Rüdiger, Undav aveva pareggiato con un colpo di testa (68') dopo un calcio d'angolo, annullando il gol iniziale di Kylian Mbappé per gli spagnoli (46'). "È solo il mio istinto", ha detto Undav del suo gol: "Ce l'ho da quando sono nato". Ma il talento brasiliano Endrick ha sigillato la vittoria per il Real con un gol tardivo all'89'.

"È stato un tipico partita del Real Madrid. Ma andiamo avanti, dobbiamo mettere le cose in prospettiva. Torneremo presto in Champions League e cercheremo di fare meglio dell'ultima volta", ha detto l'allenatore del Stuttgart Sebastian Hoeneß, che affronterà il Borussia Dortmund nella Bundesliga domenica. "Prenderemo molte lezioni preziose da questo - soprattutto l'esperienza al livello più alto. Ora abbiamo il Dortmund sulla nostra strada. Non perderemo la concentrazione lì".

Un ex giocatore del Dortmund ha solo parole positive per il Stuttgart. "È stata una sfida difficile per noi", ha detto il giocatore inglese Jude Bellingham: "Il Stuttgart ha una squadra forte. Hanno fatto passi da gigante di recente". Secondo Rüdiger, anche il Real deve migliorare - soprattutto con un giocatore chiave mancante. "Stiamo ancora cercando di trovare la giusta combinazione, perché abbiamo perso un giocatore importante come Toni Kroos", ha spiegato il difensore: "Non è facile sostituirlo. I suoi talenti sono speciali". Il lungo mediano e campione sei volte della Champions League si è ritirato dal calcio dopo gli Europei con la nazionale tedesca.

