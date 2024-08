- Undav rimane "molto probabile" alla VfB

Il club di Bundesliga del VfB Stuttgart potrebbe acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore nazionale Deniz Undav. Come riportato da "Kicker", le trattative con il club della Premier League Brighton & Hove Albion sembrano essere in dirittura d'arrivo per la squadra di Stoccarda.

Dopo lunghe e intense discussioni, sembra altamente probabile che il desiderio di Undav di giocare con i vicecampioni di lega nella nuova stagione in Champions League si avveri. A quanto pare, il VfB sta offrendo una cifra di trasferimento fino a 30 milioni di euro per il 28enne.

Undav vuole giocare nella massima serie

Undav ha già giocato in prestito per gli Svevi l'anno scorso e ha brillato come perfetto partner d'attacco di Serhou Guirassy, che si è trasferito al Borussia Dortmund durante la pausa estiva, con 28 punti realizzati. Con le sue prestazioni, si è anche raccomandato per una nomination all'EM e ha giocato una partita nel torneo casalingo.

La squadra di Stoccarda ha esercitato l'opzione di acquisto nel contratto di prestito. Tuttavia, il Brighton aveva previsto una clausola di riscatto e l'ha anche esercitata. I due club stanno trattando da settimane.

Date le trattative in corso tra il VfB Stuttgart e il Brighton & Hove Albion per il trasferimento a titolo definitivo di Deniz Undav e il forte desiderio di Undav di giocare per i vicecampioni di lega nella prossima stagione di Champions League, c'è una forte possibilità che Deniz Undav giochi presto a titolo definitivo per il Brighton.

In caso di trasferimento riuscito, Deniz Undav, che ha già dimostrato eccezionali doti durante il suo prestito al VfB Stuttgart, potrebbe contribuire con la sua impressionante abilità realizzativa all'attacco del Brighton.

