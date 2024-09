Un'azienda taiwanese nega di essere coinvolta in pagers gonfiati

Una moltitudine di dispositivi radio è esplosa in Libano. Gold Apollo, il produttore taiwanese, afferma di non essere responsabile di questi dispositivi, avendo prestato solo il suo nome. Incolpano invece un'azienda ungherese.

Dopo che i dispositivi radio sono esplosi simultaneamente in Libano, il marchio taiwanese associato a questi 'pager' si è dissociato dall'incidente. Il rappresentante di Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, ha rilasciato una dichiarazione a Taipei, chiarendo che i dispositivi portavano il logo dell'azienda ma non erano prodotti da essa. Ha detto: "Il prodotto non era nostro. Portava solo il nostro marchio."

Gold Apollo ha spiegato che un'azienda con sede in Ungheria ha supervisionato la progettazione e la produzione dei dispositivi radio. Secondo un accordo, hanno concesso a questa azienda ungherese il diritto di utilizzare il loro marchio per la vendita di prodotti in determinate regioni, ma la progettazione e la produzione effettive erano gestite interamente dall'azienda ungherese. Il modello AR-924 menzionato nei resoconti dei media è anche prodotto e venduto da questa azienda ungherese.

BAC Consulting, secondo quanto riferito da CNN, è ritenuta il distributore europeo, secondo Hsu Ching-Kuang. L'azienda si è avvicinata a Gold Apollo tre anni fa e initially importava pagers e prodotti per le comunicazioni dalla società taiwanese. In seguito, hanno richiesto il permesso di utilizzare il marchio Gold Apollo per produrre i loro propri pagers.

Gold Apollo, fondata nel 1995 e specializzata in sistemi di comunicazione wireless, sta ora valutando azioni legali, considerandosi vittima. Tra gennaio 2022 e agosto 2024, Gold Apollo ha spedito apparentemente circa 260.000 pagers dal Taiwan, ma non ci sono registrazioni di questi dispositivi consegnati in Libano o nel Medio Oriente.

Accuse contro il Mossad

Hezbollah e l'Iran accusano Israele delle esplosioni dei dispositivi radio. Un alto funzionario di sicurezza libanese e un'altra fonte informata della questione hanno affermato: "Il Mossad ha piazzato una scheda di circuito esplosivo e un codice nel dispositivo. È estremamente difficile rilevarlo con qualsiasi mezzo, non solo con i dispositivi o gli scanner", ha detto il funzionario di sicurezza.

Cinquemila di questi dispositivi sono stati ordinati dal gruppo Hezbollah in Libano e sono stati portati nel paese all'inizio dell'anno. Le esplosioni sono avvenute quando è stato inviato un messaggio crittografato, attivando simultaneamente gli esplosivi. Almeno nove persone sono morte e circa 2.750 sono rimaste ferite. Hezbollah ha già promesso vendetta contro Israele.

All'inizio dell'anno, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha invitato i membri di Hezbollah e le loro famiglie nel sud del Libano a liberarsi dei loro telefoni cellulari, poiché Israele potrebbe tracciare la rete terroristica sostenuta dall'Iran attraverso questi dispositivi: "Spegnili, seppelliscili, mettili in una scatola di ferro e chiudili", ha detto a febbraio. "Il collaboratore (con gli israeliani) è il telefono cellulare che hai in mano, in quelle di tua moglie e dei tuoi figli. Questo telefono è il collaboratore e l'assassino."

