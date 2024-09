Un'autorità israeliana propone di garantire il passaggio per l'architetto del 7 ottobre Yahya Sinwar in cambio di individui catturati.

Gal Hirsch, coordinatore israeliano degli ostaggi e dei dispersi, ha dichiarato a CNN che se i 101 ostaggi rimasti saranno restituiti sani e salvi, potrebbe esserci la possibilità che Israele stabilisca un corridoio sicuro per il capo terroristico Sinwar, descritto da Hirsch come la nuova figura di Hitler. Questo corridoio permetterebbe anche a Sinwar di portare con sé chiunque voglia accompagnarlo fuori da Gaza.

Hirsch ha rivelato che un simile movimento, insieme alla smilitarizzazione e alla deradicalizzazione di Gaza, potrebbe porre fine al conflitto in corso.

In un'intervista con Bloomberg, Hirsch ha espresso la sua disponibilità a facilitare il passaggio sicuro per Sinwar, la sua famiglia e chiunque voglia unirsi a lui. Ha sottolineato l'importanza del ritorno degli ostaggi, dell'ottenimento della smilitarizzazione e dell'istituzione di un nuovo sistema di gestione di Gaza.

Hirsch ha rivelato che questa proposta è stata avanzata più di un giorno e mezzo fa, ma ha scelto di non rivelare la risposta che ha ricevuto. Ha fatto capire che Israele potrebbe essere disposto a cedere prigionieri come parte di un accordo.

CNN ha cercato di contattare Hamas per avere una risposta alla proposta di Hirsch e ha richiesto anche un commento all'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Sinwar, una figura di spicco di Hamas, è accusato da Israele di aver orchestrato la strage dell'ottobre 7 in Israele, durante la quale oltre 1.200 persone sono state brutalmente uccise e oltre 250 individui sono stati presi in ostaggio. È anche tra i leader di Hamas incriminati dai procuratori degli Stati Uniti per l'attacco mortale.

Hamas ha ufficialmente annunciato Sinwar come capo del suo ufficio politico lo scorso mese, poco dopo l'assassinio del precedente capo dell'ufficio politico e principale negoziatore, Ismail Haniyeh, a Tehran.

Si ritiene che Sinwar continui a sfuggire alla cattura, muovendosi furtivamente attraverso il labirinto di tunnel sotto Gaza e utilizzando eventualmente gli ostaggi come scudi umani, secondo le fonti di intelligence degli Stati Uniti. Sinwar non è stato visto in pubblico dalla strage dell'ottobre 7.

La proposta di Hirsch di facilitare il passaggio sicuro per Sinwar e i suoi compagni potrebbe potenzialmente portare alla liberazione degli ostaggi nel Medio Oriente, come ha menzionato durante il suo

