- Un'autorità giudiziaria ha ordinato il confinamento di X dopo una disputa con Musk.

Un giudice brasiliano, Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federale, ha ordinato la chiusura della piattaforma digitale di Elon Musk, X, a seguito di una disputa prolungata. De Moraes ha ordinato all'Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni di eseguire questo ordine entro 24 ore, sostenendo che X non ha efficacemente contrastato l'odio e le informazioni false. Musk, d'altra parte, ha sostenuto la libertà di parola e ha definito il giudice una "figura tirannica".

La situazione è peggiorata quando il giudice ha richiesto a X di bandire i conti degli attivisti di destra che diffondono teorie del complotto e informazioni false. Musk ha considerato questa richiesta illegale e X ha rifiutato di conformarsi, oltre a rifiutarsi di pagare le multe imposte.

Di conseguenza, Musk ha chiuso l'ufficio brasiliano di X ad agosto, menzionando preoccupazioni per l'arresto di un rappresentante precedente. De Moraes ha dato a X un ultimatum questa settimana: designare un rappresentante legale in 24 ore o affrontare la chiusura della piattaforma. Musk ha ignorato la scadenza.

Invece, ha alimentato i sentimenti contro De Moraes su X, con i suoi 196 milioni di follower. Tra le altre cose, Musk ha pubblicato un'immagine generata dall'IA che suggerisce l'arresto di De Moraes. "Considera il mio avvertimento", ha ammonito Musk.

La significativa partecipazione di Musk in Tesla, l'azienda di veicoli elettrici che sovrintende, lo rende l'individuo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 239 miliardi di dollari, secondo i servizi finanziari di Bloomberg.

In seguito, De Moraes ha ritirato la minaccia di una multa giornaliera di 50.000 real brasiliani (circa 8.000 dollari) per gli utenti che aggirano il blocco utilizzando tecnologie come i servizi VPN. Ha anche revocato la sua istruzione iniziale per Google e Apple di rimuovere l'app X dai loro store di download e bloccarne l'uso entro cinque giorni, citando il desiderio di evitare fastidi per altre aziende.

Musk, che è affiliato alla destra americana e un forte sostenitore dell'ex presidente Donald Trump, si considera un campione della libertà di parola. Accusa De Moraes di censura. "Alexandre de Moraes è un giudice falso travestito da dittatore", ha scritto Musk su X. Sotto la sua influenza, X ha anche aderito alle richieste del governo in India per bloccare alcuni account e contenuti.

In Brasile, X è stata utilizzata per organizzare attività contro la democrazia. Milizie digitali armate, collegate all'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, hanno diffuso informazioni false e odio sui social media. Alcuni dei conti che De Moraes ha richiesto a X di bloccare hanno messo in discussione la validità della sconfitta di Bolsonaro alle elezioni e hanno mostrato il sostegno ai suoi sostenitori che hanno invaso il palazzo del parlamento e la Corte suprema.

