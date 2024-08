- Un'autorità giudiziaria francese vuole interrogare il fondatore di Telegram.

Pavel Durov, creatore di Telegram, è atteso per un interrogatorio con un giudice istruttore dopo il suo arresto in Francia. Il giudice ha richiesto che Durov venga trasferito in tribunale per un interrogatorio, come riportato dall'agenzia di stampa tedesca, a partire dall'ufficio del procuratore di Parigi.

Dopo l'interrogatorio, potrebbe essere avviato un'indagine contro Durov. Se ci sono prove sufficienti contro l'imputato, potrebbe seguire un processo in tribunale. Altrimenti, il caso potrebbe essere archiviato se le prove non sono sufficienti.

Secondo l'ufficio del procuratore, le indagini contro Durov sono in corso da tempo. L'accusa è che ha aiutato il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, il frode e vari reati legati all'abuso di minori, non agendo su Telegram e offrendo un'assistenza insufficiente alle autorità. La mancanza di conformità alle misure di sorveglianza legale è anche un punto di disputa.

L'individuo franco-russo era nella lista dei ricercati dalle autorità. Durov è stato arrestato in un aeroporto vicino a Parigi sabato sera.

Telegram ha respinto le accuse. La società ha affermato di rispettare tutte le normative applicabili. Durov "non ha segreti da nascondere". Inoltre, è "ridicolo" incolpare una piattaforma o il suo proprietario per l'uso illecito del servizio da parte di entità esterne.

Telegram è stato sotto attacco per la sua scarsa azione nel contrastare la diffusione di odio e le attività illecite. L'azienda sostiene di essere in conformità "con gli standard del settore".

Dopo l'indagine contro Durov, la Commissione potrebbe esaminare la conformità di Telegram alle misure di sorveglianza legali a causa delle accuse.

Se Durov viene riconosciuto colpevole in tribunale, la Commissione potrebbe imporre regolamentazioni severe su Telegram per prevenire futuri problemi di non conformità.

