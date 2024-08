Un'autorità giudiziaria americana annulla il divieto dell'amministrazione Biden di contratti di "non concorrenza" tra dipendenti.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ada Brown a Dallas ha sostenuto che la Commissione Federale per il Commercio (FTC) non ha il potere legale per proibire le pratiche considerate metodi ingiusti di concorrenza stabilendo regolamentazioni ampie.

Brown ha temporaneamente sospeso la regola a luglio mentre valutava un appello della Camera di Commercio degli Stati Uniti e della società di servizi fiscali Ryan per smantellare completamente la regolamentazione. La regola sarebbe entrata in vigore il 4 settembre.

Brown ha anche dichiarato che anche se la FTC avesse la capacità di emanare questa regola, non ha prodotto motivi convincenti per bandire quasi tutti i contratti di non concorrenza.

"L'assenza di prove da parte della Commissione sul perché hanno optato per una proibizione così ampia... invece di concentrarsi sull'eliminazione di specifici, dannosi non concorrenze, rende la Regola arbitraria e capricciosa", ha notato Brown, nominata da Trump, nella sua decisione.

La portavoce della FTC Victoria Graham ha espresso delusione per la sentenza e sta valutando un eventuale appello.

"Oggi's decisione non impedisce alla FTC di affrontare i non concorrenze attraverso azioni di enforcement individuali", ha dichiarato Graham.

La Camera di Commercio degli Stati Uniti non ha fornito un commento immediato in risposta a una richiesta.

La FTC, sotto il controllo democratico, ha adottato il divieto dei contratti di non concorrenza con un voto di 3-2 a maggio. I sostenitori della regola affermano che questi accordi limitano la concorrenza leale, violano la legge antitrust degli Stati Uniti e soffocano i salari e la mobilità dei lavoratori.

Secondo la FTC, circa 30 milioni di persone, ovvero il 20% dei lavoratori degli Stati Uniti, hanno firmato contratti di non concorrenza.

La FTC emana di solito regole che mirano a settori specifici, come l'obbligo per i telemarketers di fare determinate rivelazioni o l'obbligo di mostrare i dati sui consumi di carburante alle stazioni di servizio. Tuttavia, è insolito che l'agenzia emetta divieti di pratiche commerciali diffuse.

I gruppi imprenditoriali sostengono che il Congresso non ha mai inteso concedere alla FTC poteri così estesi e che il divieto dei non concorrenze renderà difficile proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate.

Lo scorso settimana, un giudice federale in Florida ha deciso che il divieto era probabilmente illegale e lo ha impedito di essere implementato per un developer immobiliare. Tuttavia, un giudice a Philadelphia ha raggiunto una conclusione opposta a luglio, stabilendo che la FTC aveva motivi validi per considerare i non concorrenze virtualmente mai giustificati.

