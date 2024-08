- Un'auto della polizia si è schiantata contro una colonna di cemento, due agenti sono feriti.

Due a un incidente stradale avvenuto durante il servizio notturno, due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite. Secondo quanto riferito dalla polizia, stavano viaggiando con i fari e le sirene accese a Hofheim am Taunus (distretto di Main-Taunus). L'auto della polizia ha sbandato sulla strada bagnata in una curva, urtando una colonna di cemento e una cassetta di distribuzione delle telecomunicazioni. Entrambi gli agenti sono stati dimessi dopo le cure mediche ambulatoriali, ma non hanno potuto continuare il servizio. I danni all'auto della polizia sono stati stimati in circa 25.000 euro, con ulteriori 5.000 euro di danni alla cassetta di distribuzione.

