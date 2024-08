Alla riunione nazionale del partito politico a Chicago - Un'attrazione maggiore per Kamala Harris

22 agosto, giovedì: la convention democratica si conclude a Chicago

La convention del Partito Democratico a Chicago si avvia alla conclusione questa sera, con importanti figure in programma per il loro turno sul palco. Come riferito da "Deadline", l'evento principale vedrà Pink (44) come headliner della cerimonia di chiusura, poco prima che la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris (59) tenga il suo discorso, ricevendo la nomina del partito alla presidenza. L'attrice Kerry Washington (47) sarà la padrona di casa della serata.

Le star si schierano con Harris

Durante i primi tre giorni della convention, diverse star hanno calcato il palcoscenico, sostenendo Harris per le elezioni presidenziali di novembre. Nella serata precedente, l'icona dei media Oprah Winfrey (70) ha condiviso i suoi pensieri. Accanto a lei, musicisti come John Legend (45), Stevie Wonder (74), Sheila E. (66) e Maren Morris (34) sono saliti sul palco, con Mindy Kaling (45) a fare da padrona di casa.

John Legend omaggia Prince

Prima che il candidato alla vicepresidenza Tim Walz (60) tenesse il suo discorso, John Legend si è esibito. In qualità di governatore attuale del Minnesota, Walz proviene dallo stato delle radici famose di Prince. John Legend ha omaggiato il defunto icona della musica con una performance di "Let's Go Crazy", un successo dell'album "Purple Rain" del 1984 di Prince, accompagnato da Sheila E.

Lil Jon rappresenta la Georgia

Le esibizioni di martedì di Jack Schlossberg (31), Barack Obama (63), Michelle Obama (60), Doug Emhoff (59) e le potenti voci di Patti LaBelle (80) e Common (52) hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico. Ogni stato ha annunciato elegantemente le sue nomine su brani musicali a scelta. Una sorpresa è stata l'apparizione di Lil Jon (53), che ha sostenuto la Georgia con i successi del pubblico "Turn Down For What" e "Get Low".

La prima sera si è aperta con un simbolico passaggio di poteri da Joe Biden (81) a Kamala Harris. Oltre al presidente degli Stati Uniti in carica, sua moglie Jill (73) e sua figlia Ashley (43) sono salite sul palco. Tony Goldwyn (64) ha fatto da padrone di casa, con la cantante country Mickey Guyton (41) e il vincitore del Grammy Jason Isbell (45) come ospiti musicali.

Altre figure di spicco che hanno sostenuto Kamala Harris includevano l'attrice America Ferrera (39) e l'attivista Alicia Garza (39), che hanno parlato durante la seconda serata della convention. Inoltre, durante la virtuale nomina degli stati, diversi musicisti come i Jonas Brothers (l'ultimo membro è Pete Davidson a 28 anni) e la cantante country Kristin Chenoweth (55) hanno evidenziato il sostegno dei loro stati a Harris.

