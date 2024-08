- Un'attesa inondata di ansia.

La maggior parte delle volte, verso mezzanotte, dopo una prova della band, torno a casa per rilassarmi. Accendo il mio computer per l'ultima sessione di navigazione prima di andare a letto, spesso sovrastando altre canzoni con ancora più musica. Stranamente, funziona. La mia playlist di solito inizia con "Falling Down" degli Oasis, una canzone che spesso suona da sola, ma che trova sempre il modo di tornare. Ci sono infinite versioni live disponibili online, ma nessuna si avvicina a quella di ottobre 2008 allo stadio di Wembley.

Il palcoscenico è scarsamente illuminato mentre i musicisti si sistemano. La chitarra di Noel emette un leggero ronzio, con feedback. Chris Sharrock inizia la sequenza di batteria epica, seguita dal riff di Noel. Noel canta le prime linee, e poi Andy Bell e Gem Archer si uniscono, entrambi con il loro aspetto cool e senza tempo, una gomma in bocca. Il loro basso e la loro chitarra crescono con loro, come una volta una racchetta da tennis lo fece con Boris Becker. Questa band, è un'esperienza travolgente, che oscilla tra arroganza e coolness. Ti piacerebbe farne parte, o almeno rivederli dal vivo. Anche se Liam non esegue mai "Falling Down", è tutto sull'immagine generale.

Mentre scrivo queste parole, il mio amico Matze da Kiel mi manda un messaggio su Facebook. "Stai andando agli Oasis?" Chiede, seriamente, contro uno sfondo molto reale. Gli Oasis sono tornati. Un reunion, questa volta per davvero. Non forse, ma decisamente, assolutamente. La data, 27 agosto 2024, è stata annunciata ieri, e l'ora, le 8 del mattino, è stata confermata questa mattina. Noel e Liam hanno fatto pace, o almeno si sono rappacificati. Quattordici anni dopo la loro rottura, prima di uno spettacolo a Parigi, ora è: gli Oasis sono tornati.

L'argomento Oasis era stato tabù per i fratelli Gallagher per molto tempo. Le voci sono circolate per anni. A volte sembrava impossibile, poi sembrava imminente. Ma il reunion non è mai successo, e siamo ricaduti nei nostri ricordi personali. Ascoltare "Supersonic" per la prima volta con un amico, e poi riprodurlo infinite volte, o "What's the Story) Morning Glory?" che suonava poco prima di un viaggio a Sri Lanka, registrato su una cassetta TDK prima della partenza, e riprodotto in loop sulla spiaggia di Koggala. Il concerto alla Große Freiheit, pieno di troppe birre e una bella maglietta, prima del concerto degli Oasis al Roskilde Festival, che ho passato dormendo per la maggior parte.

Anni dopo, un incontro casuale con Noel Gallagher a Berlino, dietro le quinte prima del suo concerto con i High Flying Birds. Una bandiera del Manchester City era appesa nel corridoio, Noel era di buon umore, come Liam lo scorso anno, con cui ho parlato per la rivista Visions di calcio e pandemia, e un po' anche degli Oasis. "Non menzionare la guerra", si diceva prima di questi incontri, ma l'argomento Oasis non era più tabù. Alla fine, sembrava non importare. Liam aveva classici degli Oasis nel suo setlist solista, Noel li aveva anche lui, quindi perché non parlarne?

Da oggi, il vento è cambiato. "Stai andando agli Oasis?" Non è più una domanda del passato, è altrettanto attuale di Abba Voyage, Slayer e i Sex Pistols. Non solo per il compleanno di oggi del bassista dei Pistols, Glen Matlock. I Gallagher ci hanno dato questo motto: gli Oasis dovrebbero suonare come un mix dei Beatles e dei Sex Pistols. Recentemente, tre dei membri originali della famosa band punk si sono riuniti per fare alcuni concerti di beneficenza per il Bush Hall, un leggendario locale di Londra a Shepherds Bush che è minacciato di chiusura.

E ora, i fratelli Gallagher hanno fatto pace di nuovo. Non vedo l'ora di aggiungere finalmente il terzo spettacolo tanto atteso al mio conteggio degli Oasis. Quindi, impostate i vostri timer per sabato mattina alle 10 del mattino, ora locale, e poi: incrociate le dita. Qualcuno l'ha chiamato un sell-out o un imbrogli

