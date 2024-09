- Un'applicazione della legge disorientata esercita influenza sulla giovane generazione

A Oberstdorf, che rientra nel distretto di Oberallgäu, alcuni individui che si spacciavano per poliziotti hanno importunato un gruppo di giovani che bevevano alcolici una sera di sabato. Hanno chiesto loro se avevano l'età legale per bere, anche se in realtà l'avevano. In seguito, uno dei membri del gruppo ha denunciato l'incidente alle vere forze dell'ordine. Ora, i giovani rischiano di essere accusati di aver finto di essere agenti di polizia.

