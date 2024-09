- Un'ampia partecipazione segna un notevole successo all'evento ricreativo per famiglie della LSB

Circa 35.000 ospiti e appassionati di sport hanno partecipato all'annuale evento sportivo comunitario organizzato dal Landessportbund Berlin (LSB) allo Stadio Olimpico. Questo numero ha superato i precedenti record di partecipazione, evidenziando l'importanza dello sport a Berlino, in particolare il suo impatto sulle famiglie. Qui, i membri della famiglia si dedicano a attività condivise e si divertono. Secondo il presidente del LSB, Thomas Härtel, "Lo sport ha il potere di unire le persone."

Molti club, organizzazioni e istituzioni hanno offerto oltre 150 attività vivaci e interattive. In particolare, le attività a carattere inclusivo come il Boccia, la pallacanestro in carrozzina e un percorso a ostacoli per disabili sono state molto apprezzate. Härtel ha aggiunto, "Se queste attività ispirano bambini e giovani a dedicarsi a più attività fisiche e a potenzialmente unirsi ai nostri club a lungo termine, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di integrare lo sport nella loro vita quotidiana."

