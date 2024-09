Un'ampia indagine federale in corso che coinvolge Sean "Diddy" Combs e i suoi presunti complici.

Qual è il futuro per la figura del settore musicale di 54 anni, il cui nome non viene menzionato, dopo le recenti accuse? E cosa ne sarà dei dipendenti e dei compagni anonimi implicati nel complotto?

Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che ha avviato le accuse, è stato evasivo quando gli è stato chiesto se la persona in questione o altri potrebbero affrontare ulteriori accuse.

"I non posso escludere nulla. Le possibilità sono infinite", ha dichiarato. "La nostra indagine sta procedendo rapidamente e molti di voi che coprite questo ufficio saprete che quando facciamo simili dichiarazioni, ci sono sviluppi imminenti, sebbene non possa prevederli qui e ora".

Più personale che ha lavorato con l'individuo ha incontrato i pubblici ministeri, ha confermato una fonte dell'indagine federale a CNN. In particolare, almeno un'entraineuse adulta è attesa per testimoniare davanti alla giuria nei prossimi giorni, ha aggiunto la fonte, affermando che le accuse dei testimoni vanno oltre i dettagli descritti nell'indictment di questa settimana.

Gli investigatori hanno precedentemente menzionato di aver intervistato oltre 50 vittime e testimoni nel caso.

Per comprendere meglio la situazione, CNN si è rivolta a vari esperti legali. Non si aspettano un patteggiamento per il titano del settore musicale, notando che i capi contro di lui potrebbero espandersi ulteriormente.

"Sono incuriosito, soprattutto dal momento che è detenuto senza cauzione, se altre sopravvissute avranno il coraggio di farsi avanti", ha osservato Shea Rhodes, direttore dell'Istituto di diritto di Villanova per affrontare lo sfruttamento sessuale commerciale.

Riguardo a coloro che sono stati accusati di far parte dell'operazione criminale dell'individuo, gli analisti legali hanno evidenziato il compito complesso della procura nel determinare se incriminarli o incoraggiarli a testimoniare contro il loro socio.

"La procura dovrà affrontare le complicazioni legate ai testimoni con backgrounds dubbi o a coloro che ammettono di aver partecipato a attività illegali", ha spiegato l'avvocato Misty Marris. "In un caso di racket, si sta trattando con un gran numero di individui con codici morali discutibili".

Cosa li attende

Gli sviluppi successivi a questa serie di eventi legali sono stati tracciati per l'individuo.

L'individuo, 54 anni, si è dichiarato non colpevole martedì ai capi federali di cospirazione per racket, traffico sessuale e trasporto di individui per prostituzione. L'indictment afferma che hanno "esploitato, intimidito e manipolato donne e associati intorno a loro per soddisfare i loro desideri sessuali, proteggere la loro reputazione e nascondere il loro comportamento scorretto". Inoltre, si dice che abbiano formato un sindacato criminale impegnato in "traffico sessuale, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia".

Se condannato per l'accusa di cospirazione per racket, potrebbero affrontare una condanna che potrebbe durare per tutta la vita. Il capo di traffico sessuale comporta una pena minima di 15 anni.

Continueranno ad essere detenuti in custodia federale fino al processo, poiché il loro avvocato non è riuscito a ribaltare la decisione del giudice che ha negato loro la cauzione mercoledì. Nella sua decisione, il giudice Andrew Carter ha sottolineato che non esistevano condizioni che riducessero il potenziale per l'influenza o l'ostruzione.

Il legale dell'individuo ha indicato che avrebbe fatto appello alla decisione.

Mentre numerosi processi federali si concludono con patteggiamenti, il legale ha affermato che in questo caso tale accordo non era probabile e intendeva portare il caso davanti a una giuria. "Credo che siano innocenti contro le accuse e porteranno il caso in tribunale e credo che vinceranno", ha detto CNN l'avvocato Marc Agnifilo martedì.

Marris ha ritenuto improbabile un patteggiamento a causa della pena minima obbligatoria di 15 anni associata al capo di traffico sessuale.

"Ciò che la difesa sta effettivamente dicendo è: 'Portiamo questo in tribunale perché un patteggiamento che sarebbe vantaggioso per loro non è probabile'", ha dichiarato Marris. "Stiamo parlando di capi con una pena minima di 15 anni. È altamente improbabile che un patteggiamento che offra indulgenza sia pratico per questo caso".

Inoltre, potrebbero esserci ulteriori accuse di improprietà. Gli investigatori hanno menzionato che la loro indagine rimane "attiva e in corso" e hanno anche emesso un invito pubblico per le potenziali vittime di mettersi in contatto con le autorità.

Sarà difficile per le vittime farsi avanti in questo caso, data la loro esperienza passata di abuso per coloro che hanno scelto di parlare, secondo Rhodes.

"È la sensazione di vergogna e la paura di non essere credute, nonché la preoccupazione che queste accuse su come è riuscito a coinvolgere la sua intera organizzazione nel coprire ciò che stava accadendo significherebbe che coloro che non sono attualmente in custodia potrebbero ancora eseguire ulteriori tattiche intimidatorie o instillare più paura nelle sopravvissute che vogliono farsi avanti?", si è chiesta.

Tuttavia, concentrarsi su ulteriori accuse contro l'individuo è improbabile, ha affermato il senior legal analyst di CNN Elie Honig. Questo perché il capo di cospirazione per racket è così ampio che copre una vasta gamma di illeciti, compreso, secondo l'indictment, "traffico sessuale, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia".

"Secondo l'analista legale di CNN Joey Jackson, ci sono individui che potrebbero essere considerati complici della situazione, che non hanno ancora ricevuto attenzione dal governo e potrebbero aiutare a rafforzare il caso del governo contro Combs.

I pubblici ministeri potrebbero optare per concedere l'immunità o i contratti di non prosecuzione a questi presunti complici per motivarli a testimoniare contro Combs, secondo le osservazioni di Marris.

'Il motivo dietro questa mossa dei pubblici ministeri è che il principale obiettivo di questo caso è Combs', ha chiarito Marris. 'Per costruire un caso forte contro di lui, le informazioni e le testimonianze necessarie sono cruciali'.

Inoltre, le linee tra vittima, testimone e colpevole possono sometimes apparire confuse. Questo fenomeno è stato definito 'overlapping victim-offender' da Rhodes e è particolarmente evidente nei casi di violenza sessuale e traffico sessuale.

Nel processo di Ghislaine Maxwell, diverse donne che testimoniavano come vittime hanno affermato di aver anche reclutato altri per partecipare alle attività sessuali.

"Solo perché un pubblico ministero può implicare qualcuno come complice, non significa necessariamente che debba farlo,' osservò Rhodes. 'Avrebbero potuto accusare uno di quei vittime come complice per il reclutamento, ma non sarebbe stato appropriato.'

Sembra che alcuni dei presunti complici di Combs siano caduti vittima di altre forme di violenza, come suggerito dall'indictment contro Combs, che menziona che uno degli scopi dell'organizzazione criminale era 'ottenere la lealtà incondizionata dei membri dell'impresa di Combs, inclusi gli atti di violenza e le minacce.'

Nadia Shihata, un'ex procuratore federale che ha guidato il caso di racket contro il cantante R. Kelly, ha fornito le sue riflessioni a CNN sulla situazione di Combs.

'È possibile che ci siano altri individui accusati nel caso di Combs,' ha dichiarato Shihata. 'Alcuni individui potrebbero essere già stati accusati, aver patteggiato e collaborare nel caso. Tuttavia, un'indictment per racket che si basa su un'impresa non garantisce la presenza di altri individui accusati.'

Nel caso di R. Kelly, nessuno è stato accusato di racket. Alcuni dei suoi ex dipendenti hanno testimoniato contro di lui, inclusi un assistente generale e un responsabile del tour. Alla fine, Kelly è stato condannato.

In generale, nei casi di racket, i pubblici ministeri hanno la libertà di decidere l'ampiezza delle loro indagini, ha spiegato Honig.

'Puoi scegliere di accusare tutti,' ha detto Honig. 'O puoi decidere di concentrarti sui principali giocatori e risparmiare le risorse per i principali obiettivi,' ha concluso."

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti potrebbe decidere di accusare altri associati all'individuo se emergono ulteriori prove, come dichiarato da Damian Williams.

Data l'estesa accusa di cospirazione per racket contro l'individuo, potrebbero emergere ulteriori accuse di illecito durante le indagini.

