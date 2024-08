Un'ampia fascia di americani continua ad opporsi alla sentenza della Corte Suprema che ha annullato Roe v. Wade, secondo i risultati di un sondaggio.

Due a un nuovo sondaggio del Marquette Law School, due terzi degli americani si oppongono alla decisione della Corte Suprema sull'aborto, un dissenso più netto rispetto ad altre recenti decisioni della Corte che hanno ampliato l'accesso alle armi o concesso l'immunità penale al ex presidente Donald Trump.

I Democratici sperano di trarre vantaggio dallo scontento.

Harris, che ha chiesto il ripristino di Roe, ha sottolineato i diritti riproduttivi come questione chiave. Il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, parla alle folle della nascita della figlia attraverso trattamenti di fecondazione in vitro.

"Donald Trump ha detto che vuole punire le donne", ha dichiarato Harris a un comizio in Pennsylvania questa settimana. "E a causa delle sue azioni, oggi in America una donna su tre vive in uno stato con un divieto di aborto di Trump".

Con la decisione a sorpresa nella causa Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, cinque giudici conservatori della Corte Suprema hanno votato per abrogare Roe, il precedente del 1973 che stabiliva un diritto costituzionale all'aborto. La sentenza del 2022 ha rimesso la questione dell'aborto agli stati, circa la metà dei quali ha vietato o severamente limitato l'accesso.

Trump, che come presidente ha nominato tre giudici della Corte che hanno votato per abrogare Roe, ha fatto campagna per mantenere l'aborto come questione di competenza statale. Ha dichiarato ai reporter in Florida giovedì che non crede che l'aborto guiderà i votanti come ha fatto durante le elezioni di metà mandato del 2022.

"Penso che l'aborto sia diventato molto meno un problema", ha detto durante una conferenza stampa al suo club Mar-a-Lago.

Tuttavia, le conseguenze della decisione della Corte Suprema in Dobbs hanno mantenuto l'aborto come questione viva nelle guerre culturali del paese e nei tribunali. I giudici hanno affrontato due grandi controversie sull'aborto quest'anno. La Corte ha vietato l'applicazione di una legge dell'Idaho che proibisce gli aborti negli ospedali di emergenza e ha respinto all'unanimità una causa che contestava l'approccio dell'FDA alla regolazione della pillola abortiva mifepristone.

Il 67% dei rispondenti al sondaggio Marquette ha sostenuto la decisione della Corte nel caso della pillola abortiva.

Il dissenso nei confronti del verdetto di Dobbs è rimasto costante nei sondaggi dal momento in cui è stato emesso, con il 66% dei rispondenti contrari quando Marquette ha chiesto nel 2022.

La soddisfazione generale nei confronti della Corte Suprema è rimasta invariata negli ultimi due anni.

L'ultimo sondaggio Marquette ha rilevato che il 57% degli americani disapprova la Corte, rispetto al 61% di due anni fa. Quasi sei intervistati su dieci nel sondaggio più recente hanno dichiarato che le decisioni dei giudici sono motivate principalmente dalla politica, rispetto al 43% che crede che le loro decisioni si basino principalmente sulla legge.

Il sondaggio Marquette è stato condotto dal 24 luglio all'1 agosto e ha un margine di errore di +/- 4 punti percentuali.

Un sondaggio del Pew Research Center di giovedì ha raggiunto una conclusione simile, con il 51% dei rispondenti che ha espresso una opinione negativa della Corte. Il sondaggio ha rilevato che le opinioni sulla Corte Suprema dipendono pesantemente dall'affiliazione politica, con solo il 24% dei Democratici e degli indipendenti che si dichiarano democratici che vedono la Corte favorevolmente, rispetto al 73% dei Repubblicani.

La soddisfazione generale nei confronti della Corte Suprema si estende oltre la questione dell'aborto, come dimostrato dal fatto che il 57% degli americani disapprova la Corte, una percentuale simile a due anni fa. Inoltre, quasi il 60% dei rispondenti al sondaggio ritiene che le decisioni dei giudici siano principalmente motivate dalla politica.

Questa percezione di motivazioni politiche nelle decisioni della Corte è confermata da un recente sondaggio del Pew Research Center, in cui solo il 24% dei Democratici e degli indipendenti che si dichiarano democratici vede la Corte favorevolmente, mentre il 73% dei Repubblicani lo fa.

