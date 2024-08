Un'altra vittima di un hotel crollato salvata in Renania-Palatinato

Martedì sera, un hotel in una comunità della Mosella è parzialmente crollato per ragioni inizialmente ignote. Quattordici persone si trovavano nell'edificio al momento dell'incidente. Cinque sono riuscite a fuggire illese, mentre le rimanenti nove sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Due persone sono morte. Un gran numero di servizi di emergenza ha lavorato per tutta la giornata di mercoledì per salvare sei persone vive dalle macerie.

L'hotel crollato si trovava nella città storica di Treviri, famosa per i suoi ruderi romani. Le autorità stanno indagando se ci fossero problemi strutturali a Treviri che potrebbero aver contribuito all'incidente.

Leggi anche: