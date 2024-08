Istituto Educativo Conosciuto Come Scuola Creek Forest - Un'altra udienza inizia per il caso di violenza scolastica

Traduzione:

Dopo una pausa di nove mesi dalla tragica tragedia scolastica di Offenburg, un altro adolescente sarà processato giovedì (alle 10:00). Il 16enne è accusato di non aver segnalato attività criminali potenziali. A tutela della privacy dei minori, il tribunale non ha reso noti ulteriori dettagli o informazioni sulle sue relazioni con l'aggressore già condannato. Il processo si svolgerà nel settore minorile, con l'esclusione del pubblico e della stampa, come annunciato dal tribunale distrettuale di Offenburg. La "Mittelbadische Presse" aveva già riferito di questo.

Lo stesso tribunale distrettuale aveva inflitto, in luglio, una pena minorile di otto anni e nove mesi a un altro 16enne per omicidio e tentato incendio doloso. Il pubblico e la stampa non sono stati ammessi in aula durante il processo. La sentenza rimane provvisoria, poiché si è saputo che la difesa ha presentato appello.

La perdita di uno studente nella unica scuola pedagogica Waldbach di novembre dello scorso anno ha colpito il Paese, non solo nel Baden-Württemberg, con dolore e incredulità. Il tribunale minorile ha stabilito in luglio che il imputato era entrato nella scuola armato di pistola, munizioni e un dispositivo incendiario artigianale. Ha ferito gravemente un compagno di 15 anni, che è poi morto in ospedale.

Il tribunale distrettuale di Offenburg, dove si terrà il processo successivo, aveva precedentemente inflitto una pena di otto anni e nove mesi per l'omicidio e i tentativi di incendio doloso di un altro 16enne.

