- Un'altra minaccia per le scuole della Turingia

Più scuole in Turingia ricevono minacce via email. Di conseguenza, due scuole di Erfurt sono state evacuate questa mattina, come riferito dalla polizia. Sono attualmente in corso le perquisizioni. A Jena è stata ricevuta una lettera minatoria, ha detto la polizia. Le lezioni proseguono regolarmente, ma la polizia è presente. Ci sono anche casi in altri stati federali.

Ginnasio Gutenberg Evacuato

Una delle scuole colpite ad Erfurt è il Ginnasio Gutenberg, che ha attirato l'attenzione internazionale nel 2002 a causa di uno sparo in una scuola. Al momento, un cane addestrato per la ricerca di esplosivi è presente sul posto, ha detto un portavoce della polizia. Se non viene trovato nulla, le lezioni potrebbero riprendere giovedì.

Una email minatoria è stata inoltre ricevuta alla Scuola Integrata Statale di Erfurt. Non è ancora chiaro se il contenuto delle email sia simile, ha detto il portavoce. La scuola viene attualmente controllata e gli studenti sono stati evacuati. Se possibile, le lezioni dovrebbero riprendere giovedì.

Lezioni a Jena Continuano Despite la Minaccia

La situazione alla Scuola Superiore Grete Unrein di Jena è diversa. È stato stabilito che email identiche sono state inviate a scuole in tutto il paese, ha detto un portavoce della polizia. Pertanto, la scuola è stata solo perquisita dagli agenti. Non è stato deployment di un cane addestrato per la ricerca di esplosivi.

Le lezioni proseguono regolarmente, le borse degli studenti sono state controllate. La polizia rimarrà sul posto fino alla fine delle lezioni. "La probabilità che l'evento dannoso annunciato nella email si verifichi è relativamente bassa, dati i numerosi casi simili a livello nazionale."

Casi in Altri Stati Federali

Ci sono anche restrizioni a causa di minacce di bomba nelle scuole di altri stati federali. In Sassonia, la polizia è stata deployment in quattro scuole, in alcuni casi le lezioni sono state sospese. Email minatorie sono state inoltre ricevute nell'Assia.

Email minatorie sono state inviate a diverse scuole della Turingia all'inizio dell'anno scolastico. L'anno scorso autunno ci fu anche una serie di minacce di bomba, che la polizia è stata in grado di risolvere.

