Un'altra minaccia di bomba alle scuole della Turingia

Undici scuole in Turingia hanno ricevuto nuovamente minacce via e-mail all'inizio della settimana. Sei di queste scuole si trovano a Weimar e hanno ricevuto minacce di bomba identiche tramite una lista di distribuzione, secondo i primi rapporti della polizia. Anche se la polizia non considera queste minacce serie, sono state effettuate evacuazioni in alcuni casi come precauzione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è ancora noto quando o come le operazioni scolastiche riprenderanno. Le indagini sono in corso.

Il preside di una delle scuole di Weimar ha riferito di aver ricevuto la stessa e-mail minatoria degli altri, causando un senso di unità e preoccupazione tra i membri del personale. La polizia sta attivamente indagando sulla fonte delle e-mail minatorie per prevenire eventuali incidenti futuri.

