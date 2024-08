Un'altra figura di spicco dell'ICH viene cacciata

Dopo un divieto di cinque settimane per il Centro Islamico di Amburgo (IZH), il suo precedente capo, Mohammad Mofatteh, è stato invitato a lasciare la Germania. All'età di 57 anni, ha ricevuto questa settimana un ordine di espulsione, come riferito da un rappresentante del Ministero dell'Interno di Amburgo il giovedì. Ha tempo fino all'11 settembre per conformarsi, altrimenti sarà deportato a proprie spese. Inoltre, Mofatteh è escluso dal rientro o dal soggiorno prolungato in Germania, con potenziali sanzioni che includono il carcere fino a tre anni.

Il Senatore dell'Interno di Amburgo, Andy Grote (SPD), ha commentato: "Come massima figura spirituale del regime che viola i diritti umani a Teheran, il suo capitolo tedesco è giunto al termine."

Mofatteh aveva guidato l'IZH dal summer del 2018. L'IZH è stato chiuso e sequestrato alla fine di luglio su ordine del Ministero Federale dell'Interno, con la chiusura della Moschea Blu sull'Outer Alster.

"L'IZH, in qualità di diretto emissario del 'Supremo Leader' iraniano, promuove l'ideologia della cosiddetta 'Rivoluzione Islamica' in modo aggressivo e conflittuale all'interno della Repubblica Federale Tedesca, con l'obiettivo di implementarla", ha dichiarato il Ministero Federale dell'Interno all'epoca. La prima segnalazione dell'espulsione di Mofatteh è stata riportata dal Norddeutscher Rundfunk (NDR).

